الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عن ذكريات المصيف.. رنا سماحة: "كانوا بيتعاملوا معايا كأني mp3"

رنا سماحة
رنا سماحة

حلت الفنانة رنا سماحة، ضيفة على برنامج "الجزيرة"، مع الإعلامي محمود السعيد، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، وكشفت خلال الحلقة الكثير من التفاصيل عن المصايف التي قضت فيها إجازات الطفولة برفقة عائلتها.

وكشفت خلال الحلقة، أنها لا تجيد السباحة وذلك رغم حبها للبحر مؤكدة أن سبب خوفها من السباحة هو طريقة تعلمها لها وهي طفلة وإلقائها في المياه الأمر الذي تسبب في شربها لكميات مياه كبيرة ولهذا كرهت السباحة.

رحلاتها العائلية للمصايف

وأضافت، أنها تحب المصيف برفقة عائلتها وكانوا يجتمعون في أتوبيس كبير وكان من ينام فيه يقوموا بالرسم على وجهه بالمكياج.

وأكدت أن عائلتها كانت تستغل إجادتها للغناء ويطلبون منها الغناء طوال الرحلة وكانت تقول لهم إنهم يتعاملون معها على أنها mp3.

رنا سماحة المصايف برفقة عائلتها السباحه الغناء كرهت السباحة

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