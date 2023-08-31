الداخلية تنفى تطبيق نظام جديد للاتصالات وتؤكد: «تضليل إخوانى»

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بعدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن البدء في تطبيق نظام جديد للاتصالات.

وأكد المصدر لـ"الدستور" أن تلك الشائعات سبق وتم تداولها بعدد من الدول عدة مرات اعتباراً من عام 2016.

الأمن يُداهم وكرًا لترويج المخدرات بدمياط

من ناحية أخرى، نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى ضبط 3 عناصر إجرامية بدمياط وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن دمياط قيام (3 أشخاص، لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط، وبحوزتهم (36 كيلوجراما لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين - بندقية آلية - بندقية خرطوش - طلقات نارية مختلفة الأعيرة - تروسيكل "بدون لوحات معدنية" – سلاح أبيض)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.