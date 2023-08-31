بكرى يزف بشرى سارة على الهواء: انخفاض أسعار السلع المستوردة المعمرة قريبًا

أكد الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى بكري، انخفاض أسعار السلع المستوردة المعمرة، وذلك بعد انضمام مصر لـمجموعة البريكس الاقتصادية.

وقال خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الدولار يسجل تراجعا كبيرا في السوق الموازية بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس، بعدما وصل لأعلى مستوياته خلال الأسبوعين الماضيين.

بكري: أسعار الذهب انخفضت مع انخفاض أسعار الدولار بالسوق السوداء

وأضاف: "الدولار كان وصل لـ42 جنيه، ولكن تراجع بسرعة ووصل الآن إلى 38 جنيها، ما يؤكد تراجع أسعار السلع المعمرة المستوردة".

كما أكد مصطفى بكري تراجع أسعار الذهب، محليا متأثرة بانخفاض أسعار الدولار وتراجعه السريع في السوق السوداء.