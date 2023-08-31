الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بكرى يزف بشرى سارة على الهواء: انخفاض أسعار السلع المستوردة المعمرة قريبًا

مصطفى بكري
مصطفى بكري

أكد الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى بكري، انخفاض أسعار السلع المستوردة المعمرة، وذلك بعد انضمام مصر لـمجموعة البريكس الاقتصادية.

وقال خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الدولار يسجل تراجعا كبيرا في السوق الموازية بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس، بعدما وصل لأعلى مستوياته خلال الأسبوعين الماضيين.

بكري: أسعار الذهب انخفضت مع انخفاض أسعار الدولار بالسوق السوداء

وأضاف: "الدولار كان وصل لـ42 جنيه، ولكن تراجع بسرعة ووصل الآن إلى 38 جنيها، ما يؤكد تراجع أسعار السلع المعمرة المستوردة".

كما أكد مصطفى بكري تراجع أسعار الذهب، محليا متأثرة بانخفاض أسعار الدولار وتراجعه السريع في السوق السوداء.

البريكس انخفاض أسعار السلع المستوردة أسعار السلع الدولار السوق السوداء

الأكثر قراءة

مفاجأة فى صفقة محمد صلاح.. نجم اتحاد جدة يكشف التفاصيل

الداخلية: ضبط المتهمين بإشعال النيران بمدخل سنتر فى أكتوبر

خبير مصرفي يكشف أسباب تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء

نجيب محفوظ.. لماذا طلب منه تغيير كلمته بمناسبة نوبل؟

احذر.. طرق شائعة لتبييض الأسنان فى المنزل تعرضك للخطر

بنك مصر يقدم باقة متنوعة من المزايا والعروض المجانية بمناسبة «عيد الفلاح»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

ماجد حبته

مشروعات التنمية الزراعية

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال