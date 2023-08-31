خالد الجندي: الدعوة الإسلامية فى عهد الرئيس السيسي شهدت نشاطاً ملحوظاً

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدعوة الإسلامية في مصر بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت نشاطاً ملحوظاً على كافة الأصعدة، وتحولت المساجد في عهده إلى عمارة رائعة لتلبية احتياجات المجتمع.

تطوير المساجد

وأكد خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن المساجد في مصر الآن بها الكثير من الأنشطة الدينية، لذا التطوير الذي شهدته المساجد ليس مقتصر على الجانب العمراني ولكن التطوير شمل أيضاً الجانب المعنوي، حيث تحولت المساجد في مصر إلى كونها بؤرة ثقافية، دينية، تعليمية، اجتماعية.

وتابع: "بعض الأوساط الدنيا من الناس يعتبرون الشكر والثناء عار ولا يصح قوله على الإطلاق، ولهذا أريد شكر القيادة السياسية على هذه الجهود الملحوظة في إعلاء راية الإسلام وتجديد الأضرحة الإسلامية وتطوير المساجد عمرانياً ومعنوياً".

النهوض بالدعوة الإسلامية

وفي السياق ذاته؛ قال الشيخ رمضان عبد الرازق، عالم من علماء الأزهر الشريف، إن مصر أصبحت بلد المساجد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أنه يجب الاعتراف بأن وزارة الأوقاف لا تتوقف عن النهوض بالدعوة الإسلامية من خلال القيام بالكثير من الأنشطة الدينية، معبراً: "شكراً للرئيس عبد الفتاح السيسي راعي المساجد، شكراً للأوقاف، شكراً لمشايخ الأزهر بالكامل، مصر بلد المساجد والتطوير والتجديد".