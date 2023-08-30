خالد الجندى: أصحاب الفكر السلفى يكفرون المذهب الأشعرى دون وجه حق

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المذهب الحنبلي هو المعتمد في منطقة الخليج بالكامل، معبرًا: "بما إن الخليج لديهم القدرة المالية ففرضوا المذهب الحنبلي وبثه عبر منصات التواصل الاجتماعي كافة، لذا المذهب الحنبلي انتشر في المنطقة والوطن العربي بصورة كبيرة".

المذهب الحنبلي

وأكد الجندي، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الأفكار السلفية تغلبت في المنطقة العربية لأنها أفكار المذهب الحنبلي، وهذه الأفكار يتم دعمها بضخ مالي كبير.

وأضاف في حديثه، أن المذهب الأشعري تتم مهاجمته عبر السوشيال ميديال بصورة كبيرة، وأصحاب الفكر السلفي يكفرون الأشاعرة بصورة كبيرة.

وطالب الشيخ خالد الجندي، الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية المختلفة بعمل مواقع إلكترونية موثقة لنشر مبادئ الفكر الوسطي وحماية المواطنين من الأفكار المغلوطة عن الإسلام.

سلبية أهل الحق

وتابع: "لا توجد قناة للأزهر الشريف تقدم المذهب الأشعري والفكر الوسطي للقضاء على دعوات الفكر المتطرف، نشكو إلى الله سلبية أهل الحق، ونشكو إلى الله إيجابية أهل الباطل".