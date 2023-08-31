ننشر لكم رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بالاسم فقط، حيث يبحث الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وذلك عقب الانتهاء من الامتحانات أمس الثلاثاء 29 أغسطس الجاري، ولذلك يترقب الطلاب في حالة من التوتر والقلق، موعد الإعلان عن نتائج الدور الثاني، وبعدها يتم انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وفي السطور التالية بدأت امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 من يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023، و مستمرة لمدة 10 أيام، وانتهيت أمس الثلاثاء 29 من نفس الشهر، لتبدأ عمليات البحث عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وسط ترقب من الطلاب.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بالاسم فقط

وفي هذا الإطار ينتظر طلبة الثانوية العامة الدور الثاني 2022-2023، وذلك عقب انتهاء كنترولات الثانوية العامة من أعمال التصحيح والمراجعة للامتحانات، فمن المتوقع أن يكون موعد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، نظرًا لانطلاق العام الدراسي الجديد نهاية سبتمبر 2023.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بالاسم فقط

وفي هذا الصدد، يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الدور الثاني 2022-2023، الاستعلام عبر بوابة الثانوية العامة علي موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/.

تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2023 الثانوية العامة

وفي السطور التالية، يبدأ الطلاب و الطالبات و أولياء أمورهم بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 التسجيل بـ تنسيق الجامعات 2023 في مرحلته الثالثة، باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني علي الرابط التالي: tansik.digital.gov.eg.

الخطوة الثانية: كتابة رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

الخطوة الثالثة: كتابة رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للكليات بالترتيب الذي يراه الطالب مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

الجدير بالذكر يستطيع الطالب/ة تعديل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للكليات عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب طبقاً لآخر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

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