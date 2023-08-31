«شباب الإسكندرية» تنظم مهرجان علمى لطلائع أندية المبتكرين (صور)

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، مهرجان علمي لطلائع أندية المبتكرين علميًا وذلك بمراكز شباب “برج العرب - النصر - الحرية”.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بالطلائع وتنمية مواهبهم.

100 مسارك في المهرجان العلمي ببرج العرب

بلغ عدد المشاركين اليوم الخميس، بالمهرجان العلمي 100 طليع، وبمشاركة محافظتى “البحيرة - القليوبية” بمركز شباب برج العرب الجديد بهدف تبادل الخبرات العلمية بين طلائع أندية المبتكرين علميًا.

ندوات عن الذكاء الاصطناعي

تم تنفيذ ندوة عن الذكاء الاصطناعي، و شرح لمجالات الدراسة بـالجامعات التكنولوجية كداعم اساسى لموهبة المبتكرين علميًا وتم إقامة معرض لابتكارات الطلائع العلمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم محمود الفحام عميد كليه الصناعة والطاقة بالجامعة التكنولوجية ببرج العرب، والدكتور محمد رمضان رئيس قسم التكنولوجية بالسكك الحديدية، ومدير نادى الابتكارات بالجامعة التكنولوجيه ببرج العرب.

مهرجان علمي لطلائع المبتكرين بالإسكندرية

مهرجان علمي لطلائع المبتكرين بالإسكندرية

مهرجان علمي لطلائع المبتكرين بالإسكندرية