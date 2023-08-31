الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"رصاصة الدلبشانى".. رواية جديدة لإيمان يحيى عن دار الشروق

رصاصة الدلبشاني
رصاصة الدلبشاني

صدر حديثًا عن دار الشروق للنشر والتوزيع رواية "رصاصة الدلبشاني" للروائي الدكتور إيمان يحيى.

رصاصة الدلبشاني

txt

"ميثاق النساء".. رواية جديدة لحنين الصايغ عن دار الآداب

وقال إيمان يحيى عن رواية رصاصة الدلبشاني: رواية "رصاصة الدلبشاني" تفتح جرحًا عميقًا في التاريخ السياسي المصري، هي تذكر بحادثة غير معروفة، تعرض لها سعد زغلول، وهو رئيس وزراء مصر في محطة باب الحديد بالقاهرة، ولعله حادث الشروع في اغتيال سعد، هو الوحيد الذي لم يحاسب الجاني عليه.

وأضاف، في تصريح خاص لـ"الدستور": "تم التحقيق مع كثيرين من الحزب الوطني ومن الطلبة في أوروبا، بل ومع حاشية عباس الثاني في إسطنبول، أصيب سعد في ذراعه وصدره، وعندما أقيل سعد من رئاسة الوزارة، وضعوا المتهم في سراية المجانين.. حكاية يتشارك فيها الملك فؤاد وحسن نشأت رئيس الديوان وقصر الدوبارة وموظفي وزارة الداخلية الإنجليز.

 

"سواكن الأولى".. رواية جديدة لوليد مكى عن دار العين

 

رصاصة الدلبشاني
رصاصة الدلبشاني
دار الشروق إيمان يحيى رصاصة الدلبشاني رواية رصاصة الدلبشاني الملك فؤاد

الأكثر قراءة

كريستيانو رونالدو أفضل لاعب فى الدورى السعودى لشهر أغسطس

متحدث وزارة العمل: وظفنا أكثر من 7 ملايين مواطن فى عهد الرئيس السيسى

"النقض" تحدد مصيره النهائي.. تطور جديد في قضية سفاح الجيزة

"الباز": الأحزاب تطالب الرئيس السيسى بالترشح لاستكمال مشروع 30 يونيو الممتد

مع اقتراب العام الدراسي.. منافذ البيع المخفضة للأهالي بمبادرة "كلنا واحد"

محافظ قنا يبحث استكمال الدراسات الخاصة بمشروع التنمية الحضرية المتكاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال