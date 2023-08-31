"رصاصة الدلبشانى".. رواية جديدة لإيمان يحيى عن دار الشروق

صدر حديثًا عن دار الشروق للنشر والتوزيع رواية "رصاصة الدلبشاني" للروائي الدكتور إيمان يحيى.

رصاصة الدلبشاني

وقال إيمان يحيى عن رواية رصاصة الدلبشاني: رواية "رصاصة الدلبشاني" تفتح جرحًا عميقًا في التاريخ السياسي المصري، هي تذكر بحادثة غير معروفة، تعرض لها سعد زغلول، وهو رئيس وزراء مصر في محطة باب الحديد بالقاهرة، ولعله حادث الشروع في اغتيال سعد، هو الوحيد الذي لم يحاسب الجاني عليه.

وأضاف، في تصريح خاص لـ"الدستور": "تم التحقيق مع كثيرين من الحزب الوطني ومن الطلبة في أوروبا، بل ومع حاشية عباس الثاني في إسطنبول، أصيب سعد في ذراعه وصدره، وعندما أقيل سعد من رئاسة الوزارة، وضعوا المتهم في سراية المجانين.. حكاية يتشارك فيها الملك فؤاد وحسن نشأت رئيس الديوان وقصر الدوبارة وموظفي وزارة الداخلية الإنجليز.