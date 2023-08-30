"ميثاق النساء".. رواية جديدة لحنين الصايغ عن دار الآداب

صدر حديثًا عن دار الآداب للنشر والتوزيع ببيروت رواية "ميثاق النساء" للشاعرة والروائية حنين الصايغ.

وقالت حنين الصايغ عن الرواية "قد يوحي عنوان ميثاق النساء أن الرواية موجهة للمرأة فقط ولكنها في الواقع تعني الرجل بنفس القدر".

وأضافت في تصريح خاص لـ"الدستور" "هي ليست صراعًا أو مواجهة بين المرأة والرجل ولكنها محاولة لفهم أبعاد أخرى للعلاقات الإنسانة وتشعباتها. الرواية لا تدين ولا تدافع عن المجتمع الدرزي، بل تحاول أن تشرح كيف تعيش المرأة كأقلية داخل أقلية".

تصدير الرواية

وجاء في تصدير الرواية" محكومة بالخوف والعجز، تعيش أمل بونمر حياةً ريفية محافظة في قريتها الدرزية في جبل لبنان، حيث يهرب الجميع من أسئلة الحياة إلى التديُّن والعزلة. يمسك الأب، الذي ينتمي إلى طبقة المشايخ ويعمل حدادًا، بمطرقة سلطته على العائلة ليشكل مستقبل بناته الأربع بصورة تتناسب مع عالمه المحدود. يقف الالتزام الديني لوالدي أمل عائقًا في طريق التحاق أمل بالجامعة الأمريكية في بيروت. وفي هذه الأجواء، تعقد أمل صفقتها الكبيرة للانعتاق من خلال الزواج بسالم، أحد أثرياء الطائفة الدرزية . فهل سيفي سالم بوعده؟ أم ستخوض أمل حربا جديدة من أجل تحقيق حلمها؟

هذه الرواية هي محاولة للغوص في المجتمع الدرزي المعاصر وتفكيكه اجتماعيًّا ودينيٍّا وأسطوريًّا. هي رواية عن الحرية بمعناها الأكبر، وعن الأمومة كورطة وفرصة، وعن الحب الذي يتخطى الحدود الجغرافية والدينية والثقافية.

حنين الصايغ

أما عن حنين الصايغ فهي شاعرة لبنانية من مواليد ١٩٨٦، جبل لبنان. حاصلة على ماجستير في تعليم اللغة الإنجليزية من الجامعة الأميركية في بيروت وصدر لها ثلاث مجموعات شعرية.