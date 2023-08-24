الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالوهاب داود: استوحيت فكرة "سهرة مع آل باتشينو" من رواية للدكتور محمد الباز

عبد الوهاب داوود
عبد الوهاب داوود

قال الكاتب الصحفي والروائي  عبد الوهاب داود، مستشار تحرير جريدة الدستور،  إن  كتابه "سهرة مع آل باتشينو"،  تتمحور فكرته حول استدعاء شخص غير متاح زمنيًا ومكانيًا من الماضي، وهي فكرة مستوحاة من رواية للإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، وهي رواية "آدم الأول".

“سهرة مع آل باتشينو" و“آدم الأول”

وأضاف عبدالوهاب داود، خلال لقاءه ببرنامج "طقوس الإبداع" الذي تقدمه الإعلامية فاطمة السردي عبر قناة النيل الثقافية، أن في رواية "آدم الأول"، آدم هو صحفي شاب يقابل سيدنا آدم عليه السلام على كوبري قصر النيل في ليلة رأس السنة، ويحكي  ويحلل له قصة الخلق، معقبا "قصة هذه الرواية كانت متواجدة في عقلي الباطن أثناء تفكيري في كتاب سهرة مع آل باتشينو".

وأوضح أن فكرة استدعاء شخص من التاريخ مثل سيدنا آدم عليه السلام، أو من الجغرافيا البعيدة مثل آل باتشينو، هي فكرة موجودة بكثرة في الأدب العربي، منذ أيام عيسى بن هشام، لكن الجديد في الموضوع هو فكرة وجود شخص معاصر.

 

عبدالوهاب داوود كتاب سهرة مع آل باتشينو رواية آدم الأول الإعلامي محمد الباز الأدب العربي

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