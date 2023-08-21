سهرة مع آل باتشينو.. عبد الوهاب داود يكشف الوجه الآخر للأب الروحي

صدر مؤخرًا عن دار ريشة للنشر والتوزيع كتاب "سهرة مع آل باتشيو" للكاتب الصّحفي والروائي عبد الوهاب داود، ويقع الكتاب في 270 صفحة من القطع المتوسط.

ويرصد داود سيرة آل باتشيو في الحياة والفن عبر تمرير سيرته الذاتية والمهنية وأصدقائه ممن تشاركوا معه السكن والحياة من مصر إلى الإمارات مرورًا بأدغال كينيا حيث يصاحبه وجه آل باتشنيو.

وقسّم “داود” الكتاب إلى 3 أجزاء: الأول تحت عنوان "عطر امرأة ، والثاني بعنوان الأب الروحي، فيما جاء الجزء الثالث حول البحث عن ريتشارد.

عطر آل باتشيو وكيت كات داود عبد السيد

يذهب داود للكشف عن انحيازة لفيلم "عطر امرأة" المأخوذ عن رواية"الظلام والعسل"للكاتب الايطالي جيوفاني أربينو، ووصفه بانه إعادة انتاج لفيلم إيطالي بنفس الأسم، سبقه بثماني عشرة سنة.

مرر داود آراءه النقدية والتي يمكن ان تختلف معها ومنها: وصفه لفيلم الكيت الكات" للمخرج داود عبد السيد، والنجم محمود عبد العزيزهو في الأصل عملية تمصير متقنة للفيلم الإيطالي دينو ريسي عام 1974، وقام ببطولته فيتوريو جاسمن، لا فيلم بريست وآل باتشينو، لأن الكيت كات سبق النسخة الهوليوودية في العرض بعام، أو عدة أشهر، بينما سبقها الفيلم الايطالي لسنوات اقتربت من العقدين.

يقدم داود عبر حوار تخيلي حقيقة آل باتشينو سيرته في الفن والحياة ، يطلق له العنان للحديث عن بداياته، عن اضطراره للنوم في الشارع ، عن دخوله السجن،عن والدته والتى كانت على حد تعبيره "كانت أمي كل شيء هي مصدر كان بهجة، لكنها كانت صغيرة أيضا،وكانت جدتي هي الحاكم في المنزل، وفي كل التفاصيل؟!!

يسرد داود تفاصيل الوجه الأخر الذي لايعرفه الكثيرون عن آل باتشينو، عن الحياة القاسية والصعبة التى عاشها آل في بداياته التى دفعته للاعتماد على نفسه في سن مبكرة، جاءت نتيجة انصراف الأب عنه، رغم محبته له، إلا أن هذا صنع غصة ترسبت في النفس، وتركت في الروح ندوبا يصعب محوها.

آل باتشيو..الأب الروحي لفن التمثيل

يكشف داود في هذا الفصل عن ما يذهب إليه كتاب "سهرة مع آل باتشينو" عبر قوله: أظن أن ينبغى أن أوضح من هو آل باتشينو هذا الذي أكتب كتابا كاملا عن سهرة معه، مجرد سهرة واحدة، لا اثنين ولا ثلاثة ولا ضمانة؛ لأنها ربما تكون سهرة حقيقية أم متخيلة معه شخصيا أم مع أفلام ومسرحياته، أم مع كلام الناس عنه؟!

ويجيب داود عن السؤال الصعب لماذا أكتب هذا الكتاب أو هذه القصة قصتي معه؟ ليجيب: هل لانه واحدًا من كبار الممثلين الذين أحبهم وأحب من يحبهم واحب من يحب من يحب من يحبهم؟!

يجيب "آل باتشينو، هو "الاب الروحي " لمهنة التمثيل، جون ميلتون ، الشيطان ذاته في "محامي الشيطان".. هو العرف بمواصلة المتعة وبواعثها الواقف على حد الشعرة الفاصلة بين الترفيه وبين القدرة على خطف الروح والعقل بغي كلام ، والقادر على تحريك المقعد من تحتك من نظرة عين كتلك التي عادبها "مايك كويليوني "إلى منزله، بينما تستعد زوجته كاي للمغادرة من باب المطبخ ، متوسلة لقبلةة وداع أو حضن صغير من طفلها أنتوني .

يعد كتاب "سهرة مع آل باتشينو"واحد من أمتع الكتب التي تمزج بين السيرة الذاتية والرؤية النقدية الفنية، استخدم داود كل مهاراته وخبراته الصحفية ومعرفته الموسوعية بتاريخ الفن، في تتبع سيرة آل باتشينو.