الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قبل صدورها.. دينا السقا: "شاهد قبل الحذف" رواية اجتماعية تشويقية

دينا السقا
دينا السقا

تصدر قريبًا عن مؤسسة بتانة الثقافية، رواية جديدة للكاتبة دينا السقا بعنوان "شاهد قبل الحذف" وهو التعاون الثاني لها مع نفس الدار  بعد روايتها "قصبة رضوان".

من جهتها؛ كشفت السقا أن الرواية لم تبعد كثيرًا عن إطار الكتابة التي تعتاد عليه وهو الجانب الاجتماعي التشويقي، وتدور أحداثها في يوم واحد فقط، حول بطلتين وبطل، إلا أن سياق الأحداث يختلف عن روايتيها السابقة.

أوضحت السقا، لـ"الدستور" أن بطلتي الرواية لهن علاقة بالبطل واحدة مرتبطة بالبطل، أما الثانية ستظهر في طريق البطل وتتشابكا مصائرهم ويقابلها بعضهما البعض بعض رغم عدم معرفتهم ببعض من قبل، وسيجمع الثلاث أبطال حدث واحد في النهاية.

وعن اختيار اسم الرواية؛ أشارت إلى أنه ذات علاقة بمحتوى الرواية، وهو ما تكشفه الأحداث، مضيفة أن المنتج والمخرج شريف مندور هو من ساعدها في اختيار اسم الرواية.

تعد "شاهد قبل الحذف" هو العمل الروائي الثالث لدينا السقا، بعد "فتاة الفانيليا" التي صدرت في عام 2019، عن دار الهالة للنشر والتوزيع، التي تدور أحداثها حول مذيعة لامعة تعود إلى العمل مرة ثانية بعد توقف عام نتيجة وفاة زوجها؛ ثم تُفاجأ بوصول هدايا مجهولة وأشياء تحمل توقيع زوجها الراحل -الموتى لا يعودون إلى الحياة في الوقت الذي يظهر أحدهم في حياتها ويتقاطع مصيراهما معا؛ لتكتشف في نهاية الأمر أن لا شيء حقيقي حولها، و"قصبة رضوان" الصادرة عن بتانة للنشر، وتدور أحداثها حول بطلتها "ريم" الصحفية، التى تعود إلى مسرح الأحداث بعد انقطاعها عن العمل ويتقاطع مصيرها مع "عصام" ضابط المباحث الجنائية، وفي أثناء سعي الثنائي لحل لغز الوفيات المتلاحقة، تقتحم "ريم" عوالم مختلفة وتفتح الكثير من الملفات المسكوت عنها.

دار الهالة للنشر والتوزيع رواية جديدة فتاة الفانيليا قصبة رضوان مؤسسة بتانة الثقافية دينا السقا شاهد قبل الحذف

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