وزيرة التضامن ومحافظ شمال سيناء يتفقدان قافلة الهلال الأحمر في الشيخ زويد

تفقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، القافلة الطبية التي ينفذها الهلال الأحمر المصري في مدينة الشيخ زويد بـ محافظة شمال سيناء.

وقال شوشة، إن القافلة تضم 5 تخصصات طبية وهي: "العيون - النساء - الأنف والأذن - المسالك" بجانب عيادات تنظيم الأسرة، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج بالمجان، ضمن المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة".

وأضاف محافظ شمال سيناء، أنه تم توزيع عدد 2500 كرتونة مواد غذائية و2000 شنطة مدرسية و2000 شنطة أدوات نظافة علي المستحقين من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة.

وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة بجميع مؤسساتها تهتم بسيناء وأهلها، وأن الوزارة تنفذ عدد من البرامج لصالح الأسرة السيناوية لزيادة دخلها وتنميتها.

محافظ شمال سيناء يستقبل القباج

واستقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في مكتبه بديوان عام المحافظة في مدينة العريش، خلال زيارتها إلى محافظة شمال سيناء للمشاركة في القافلة الطبية للهلال الأحمر.

ويشمل برنامج زيارة الوزيرة إلى شمال سيناء تفقد القافلة الطبية في مدينة الشيخ زويد وتفقد أعمال التمكين الاقتصادي وتكافل وكرامة ولقاء مع سيدات رفح والشيخ زويد، بجانب لقاء مشايخ القبائل والعواقل بمركزي رفح والشيخ زويد.

وتأتي زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى محافظة شمال سيناء، في إطار الزيارات التي ينفذها الوزراء والمسؤولين إلى المحافظة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها واستقرار الأمور.

يشارك في اللقاء المنعقد في ديوان عام المحافظة عدد من أعضاء المجموعة البرلمانية ومشايخ القبائل والعواقل إلى جانب ممثلي مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وزيرة التضامن ومحافظ شمال سيناء

وزيرة التضامن ومحافظ شمال سيناء