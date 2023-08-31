الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة 10 عمال في تسرب غاز الأمونيا داخل مصنع بسويسرا

تسرب غاز الأمونيا
تسرب غاز الأمونيا داخل مصنع بسويسرا

أعلنت الشرطة الإقليمية السويسرية اليوم الخميس، عن تسرب غاز الأمونيا من مصنع تبريد تابع لشركة أغذية في جوساو بشرق سويسرا خلال الليل.

وأضافت الشرطة أن أكثر من 100 من رجال الشرطة وخدمات الإطفاء وخدمات الطوارئ الأخرى هرعوا إلى موقع التسرب عقب انطلاق الإنذار التلقائي في الساعة الثالثة صباحا.

وتم إيقاف تشغيل محطة التبريد وشرع خبراء المواد الخطرة في التعامل مع الغاز السام.

ارتفاع قياسي لمنطاد سويسرا في ظل موجة الحرارة التي ضربت أوروبا

وقالت الشرطة إنه لا يوجد خطر على السكان المحيطين. ولم يتضح على الفور سبب التسرب.

وكان هناك نحو 70 شخصا يعملون في المصنع الذي تديره شركة ميجرو، وهي سلسلة متاجر سويسرية رائدة، وقت حدوث التسرب، وتم نقل 10 منهم إلى المستشفى لمتابعة حالاتهم الصحية.

وتقوم شركة ميجرو بتزويد أكثر من 100 من محلات السوبر ماركت التابعة لها بالإضافة إلى 65 شركة أغذية في شرق سويسرا بالأغذية الطازجة من المصنع.

يشار إلى أن الأمونيا غاز عديم اللون وذو رائحة نفاذة. والتركيزات الأعلى منه تسبب حرقة في العينين والأنف والحنجرة والجهاز التنفسي. وفي الحالات القصوى، يؤدي التعرض للغاز إلى العمى وتلف الرئة والوفاة.

ارتفاع درجات الحرارة في سويسرا

وسويسرا من أكثر الدول تأثرًا بالتغيرات المناخية، فقبل شهر قال خبراء الأرصاد الجوية، إن منطادًا سويسريًا للطقس، اضطر إلى الصعود إلى ارتفاع غير مسبوق يبلغ 5300 متر (17400 قدم) قبل أن تنخفض درجة الحرارة إلى 0 درجة مئوية (32 فهرنهايت)، مع استمرار موجة الحر في أواخر الصيف وحرائق الغابات في ضرب مساحات شاسعة من القارة الأوروبية.

ووفقاً لـ"الجارديان" البريطانية، فقد تم العثور على رجل ميتًا في حريق اندلع في شمال أثينا يوم الاثنين حيث حذرت الحكومة اليونانية من خطر "شديد" باندلاع حريق في جميع أنحاء البلاد، في حين تم وضع أكثر من نصف البر الرئيسي في فرنسا في حالة تأهب من الحرارة الكهرمانية.

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