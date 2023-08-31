الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الأسقفية تُخصص يومًا للكشف الطبي ضمن حملة «100 يوم صحة»

الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الأسقفية

استضافت وحدة تعليم الصم وضعاف السمع التابعة للكنيسة الأسقفية، يوم للكشف الطبي ضمن حملة “100 يوم صحة” التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية، وذلك بالتعاون مع المنطقة الطبية بمصر القديمة، داخل مقر وحدة تعليم الصم.

جاء ذلك ضمن مجموعة أيام للكشف الطبي المجاني علي المواطنين بالمنطقة من خلال مجموعة من الفحوصات مثل قياس السكر وضغط الدم ونسبة الدهون في الجسم، بالإضافة للفحص المبكر لأورام الثدي.

وخدمت القافلة عدد 25 فردًا من الرجال والسيدات، بحضور دكتورة شيماء العشيري مديرة المنطقة الطبية بمصر القديمة وجيهان عبد العزيز مدير عام شئون مصر القديمة وعائشة ورايعة رائدات حضريات بمصر القديمة.

جدير بالذكر أن وحدة تعليم الصم تأسست سنة 1982، تحت مظلة الكنيسة الأسقفية وتم إشهارها بالشئون الاجتماعية برقم 4014 لسنة 1993.

 

رئيس الوزراء يزور الكنيسة المعلقة

من ناحية أخرى، زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الكنيسة المعلقة بمصر القديمة، ضمن زيارة تفقدية لعدد من المناطق الأثرية بالقاهرة لمتابعة عمليات الترميم التي تتم فيها.

كان في استقبال رئيس الوزراء والوفد الوزاري نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة، الذي قدم شرحًا لما تحويه الكنيسة بوصفها أشهر كنيسة قبطية مسيحية في القاهرة بُنيت على الطراز البازيليكي، ويعزي سبب تسميتها بهذا الاسم لأنها بُنيت على برجين من الأبراج القديمة للحصن الروماني "حصن بابليون".

ودون الدكتور مدبولي كلمة في سجل كبار الزوار، هذا نصها: "شرفت اليوم بزيارة هذا المكان المقدس، والمحبب لكل المصريين، وهي الكنيسة المُعلقة، وأتمنى من الله دوام التقدم والرقي لكل القائمين على هذا الصرح التاريخي."

 

داخل مقر وحدة تعليم الصم رئيس الوزراء يزور الكنيسة المعلقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الكنيسة المعلقة بمصر القديمة 100 يوم صحة

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