الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: إنفاق 700 مليار جنيه على الاستثمارات التنموية بسيناء فى 8 سنوات

الدكتور محمد البهواشي
الدكتور محمد البهواشي

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة على مدار السنوات الأخيرة الماضية سعت إلى تعظيم الاستفادة من مواردها الاقتصادية في سيناء والتي كانت مهملة لفترة طويلة في الماضي، قائلاً: "كنا بعاد  كل البعد عن التنمية" وتم إهمالها لعقود من الزمن.

وأضاف الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الدولة اهتمت بسيناء كباقي المحافظات المختلفةونجحنا في استغلال مواردها بشكل كبير، موضحاً أن سيناء غنية بالموارد الطبيعية والمقومات السياحية والتي ينجذب أليها جميع السائحين حول العالم.

وأكد أن سيناء تشهد انتقال التنمية الشاملة الزراعية والعمرانية المناسبة لأهالي سيناء من البدو وأهالي الدلتا المزمع توطينهم في أراضي سيناء، لافتا الانتباه إلى أنه تم إنشاء العديد من المجمعات الصناعية داخل سيناء، الغنية بمواردها الطبيعية، منوها بأن سيناء تمتلك مقومات السياحة الدينية والعلاجية والترفيهية.

وتابع أن سيناء غنية بثرواتها التعدينية، لافتا الانتباه إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تسعى لتوطين الصناعات التعدينية والنفطية في جنوب وشمال سيناء، مشيرا إلى أن التنمية الشاملة التي تشهدها سيناء لم تحدث على طوال تاريخها، وأنه الدولة أنفقت 700 مليار جنيه على الاستثمارات التنموية في سيناء خلال الـ8 سنوات الماضية.

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