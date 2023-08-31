اقتصادي: إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر قفزة نحو تحقيق التحول للأخضر

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الطاقة، إن إعلان الدولة المصرية عن إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الاخضر ومشتقاته، بمثابة قفزة نوعية جديدة فى دعم وتطوير استراتيجيتها نحو التحول للطاقة النظيفة.

وتابعت خبيرة الطاقة في تصريحات لـ"الدستور"، أن الدولة المصرية عندما دلفت إلى هذا القطاع كانت تسعى إلى العالمية لذلك تلقى عملية التحول إلى الاخضر دعماً سواء من القيادة السياسية أو دعما حكومياً فى إطار الخطط الرامية إلى الاستحواذ على حصة من سوق وقود المستقبل قائد الموجة الثانية فى التحول إلى الاخضر .

خبير اقتصادي : إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الاخضر قفزة نوعية

وتابعت “علي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، ان مهام هذا المجلس تاتي لتوحيد الجهود والاصطفاف لتحفيز الاستثمار فى مجال الهيدروجين الاخضر ومشتقاته بما يلزم لتحقيق التنمية المستدامة وضمان التنافسية العالمية بوضع الخطط والاليات الجديدة اللازمة لزيادة القدرة الإنتاجية خصوصاً أن مصر تمتلك القدرة الاستيعابية لهذا الضيف الجديد لأسرة الطاقة المتجددة وتم وضع آليات لتنفيذ القرارت الصادرة من المجلس وتذليل كل العقبات أمام الاستثمار فى هذا القطاع

وأشارت خبيرة الطاقة، إلى نجاح القطاع خلال الفترة الماضية، في توقيع 20 مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات العالمية وتطوير مذكرات التفاهم إلى مرحلة الملاءة المالية لـ١٠ مذكرات تفاهم لإنتاج 15 مليون طن سنوياً من الامونيا الخضراء والميثان الاخضر باستثمارات تقدر بـ83 مليار دولار وقد استحوذت مصر على حوالى 40 % من إجمالى الاستثمارات المعلنة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتركز معظم هذه المشروعات فى منطقة محور قناة السويس

المجلس الوطني للهيدروجين الاخضر

ووافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

ونص مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يُنشأ مجلس يُسمى "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته"، ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، والري، والإنتاج الحربي، إلى جانب رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء "مقررا"، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة لمعاونته في أداء مهامه.