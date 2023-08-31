الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأولى منذ 20 عاما.. هبوط طائرة قادمة من سلطنة عُمان إلى مطار بغداد الدولي

مطار بغداد الدولي
مطار بغداد الدولي

أعلن العراق ، اليوم الخميس، عن هبوط أول طائرة قادمة من سلطنة عُمان الى مطار بغداد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من 20 سنة.

وذكرت وزارة النقل العراقية  في بيان ، أن الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية أعلنت عودة هبوط وإقلاع طائرات قادمة من سلطنة عُمان، اذ وصلت طائرة نوع ايرباص من مطار مسقط الدولي OOMS الى مطار بغداد الدولي، صباح اليوم، وعلى متنها مسافرين بعد انقطاع دام أكثر من عشرين سنة.

واوضح البيان ، أنه استنادا لتوجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي بفتح آفاق جديدة للعمل، وبعد الحصول على الموافقات الأصولية من قبل السلطات المعنية، تم هبوط اول طائرة ايرباص A2ON رقم الرحلة OMS516  رقم الطائرة REG/A4OOVE تابعة الى شركة طيران السلام في سلطنة عُمان.

وتابع أن الرحلات ستكون دائميه ويومية أثناء الزيارة الأربعينية، وبعد ذلك ستكون رحلاتها ثلاثة أيام في الأسبوع وضمن جدول رحلات الطائرات، معرباً عن امتنانهِ للجهود المبذولة لكل من ساهم في سير نجاح العمل.

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