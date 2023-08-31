سقوط صاروخين قرب حقل للغاز فى كردستان العراق

سقط صاروخان، ليل الأربعاء الخميس، قرب حقل للغاز في إقليم كردستان العراق، ولم يبلغ عن سقوط إصابات أو أضرار، وفقا لمسؤولين.

وقال مسؤولون في كردستان العراق لوكالة "رويترز" إن الصاروخين سقطا قرب محيط حقل خور مور للغاز في منطقة السليمانية، ولم يبلغوا حتى الآن عن وقوع أضرار أو ضحايا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوة أمنية هرعت إلى المكان بعيد وقوع الهجوم وفتحت تحقيقا.

وأضافت أن الصاروخين من طراز "كاتيوشا"، وأطلقا من موقع قريب في قضاء طوز خورماتو.

وأظهرت لقطات فيديو من داخل مقر إقامة العاملين في الحقل انطلاق صفارات الإنذار، وطالبت الإدارة الموظفين بالبقاء في الغرف الآمنة.