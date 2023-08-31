بسبب "عليا الطلاق".. "الموسيقيين" تحقق مع رضا البحراوي الثلاثاء المقبل

أثار الفنان رضا البحراوي الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما ظهر في أحد الأفراح وهو يقدم أغنية “عليا الطلاق كله بيكدب”، وهي الأغنية التي قدمها مؤدي المهرجانات “كزبرة”، وأثارت غضب الراي العام.

معاد التحقيق مع رضا البحراوي ب نقابة المهن الموسيقية

واكد مصدر بداخل نقابة المهن الموسيقية، أن النقابة قررت التحقيق مع المطرب الشعبي رضا البحراوي يوم الثلاثاء المقبل بداخل مقر النقابة بمنطقة عابدين، على خلفية ما بدر منه مؤخرًا بغنائه أغنية عليا الطلاق.

مشكلة سارة زكريا وإيحاءتها المستفزة للجمهور

أحدثت المطربة اللبنانية سارة زكريا حالة جدل شديدة بعدما قدمت شكلا ليس عاديًا من حيث الإيحاءات والكلمات الغير مبررة أمام الجمهور بحفلها في الساحل الشمالي، لتعلن نقابة الموسيقيين التحقيق معها الأحد المقبل.

الأزمة كانت خلال وقوف سارة زكريا على مسرح حفلها بالساحل الشمالي والغناء بطريقة شعر الجمهور أنها إغراء، وبدت عليهم الدهشة والاستغراب مما تفعله، خاصة أن لها سابقة في هذا الأمر بسوريا، وتم إيقافها عن الغناء هناك بأمر نقيب الموسيقيين السوري.

كانت قد قدمت المطربة اللبنانية سارة زكريا، خلال الحفل، مجموعة كبيرة من الأغاني الخاصة بها إلا أنها قامت بتغيير بعض الكلمات في إحدى أغنيها إلى ألفاظ خارجة، ليشعر الجمهور باستياء وإهانة شديدة أثناء الحفل، وطالب بسرعة تدخل النقابة بوقف المطربة اللبنانية سارة زكريا عن الغناء في مصر.

مشكلة أغنية “عليا الطلاق” لكزبرة

كانت قد أثارت أغنية “عليا الطلاق كله بيكدب”، جدلًا شديدًا خلال الفترة القليلة الماضية، بسبب كلمات الأغنية وظهور خاص لعالم الكيمياء الراحل أحمد زويل في خلفية الأغنية، حيث أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إيقاف مطرب المهرجانات كزبرة عن العمل وتحويله للتحقيق وإيقاف ترخيصه، وعمل محضر ضده في النيابة العامة بعد طرح كليب أغنيته الجديدة عليا الطلاق كله بيكدب.