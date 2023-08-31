الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بسبب "عليا الطلاق".. "الموسيقيين" تحقق مع رضا البحراوي الثلاثاء المقبل

بحراوي
بحراوي

أثار الفنان رضا البحراوي الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما ظهر في أحد الأفراح وهو يقدم أغنية “عليا الطلاق كله بيكدب”، وهي الأغنية التي قدمها مؤدي المهرجانات “كزبرة”، وأثارت غضب الراي العام.

معاد التحقيق مع رضا البحراوي بنقابة المهن الموسيقية

واكد مصدر بداخل نقابة المهن الموسيقية، أن النقابة قررت التحقيق مع المطرب الشعبي رضا البحراوي يوم الثلاثاء المقبل بداخل مقر النقابة بمنطقة عابدين، على خلفية ما بدر منه مؤخرًا بغنائه أغنية عليا الطلاق.

مشكلة سارة زكريا وإيحاءتها المستفزة للجمهور

أحدثت المطربة اللبنانية سارة زكريا حالة جدل شديدة بعدما قدمت شكلا ليس عاديًا من حيث الإيحاءات والكلمات الغير مبررة أمام الجمهور بحفلها في الساحل الشمالي، لتعلن نقابة الموسيقيين التحقيق معها الأحد المقبل.

الأزمة كانت خلال وقوف سارة زكريا على مسرح حفلها بالساحل الشمالي والغناء بطريقة شعر الجمهور أنها إغراء، وبدت عليهم الدهشة والاستغراب مما تفعله، خاصة أن لها سابقة في هذا الأمر بسوريا، وتم إيقافها عن الغناء هناك بأمر نقيب الموسيقيين السوري.

كانت قد قدمت المطربة اللبنانية سارة زكريا، خلال الحفل، مجموعة كبيرة من الأغاني الخاصة بها إلا أنها قامت بتغيير بعض الكلمات في إحدى أغنيها إلى ألفاظ خارجة، ليشعر الجمهور باستياء وإهانة شديدة أثناء الحفل، وطالب بسرعة تدخل النقابة بوقف المطربة اللبنانية سارة زكريا عن الغناء في مصر.

مشكلة أغنية “عليا الطلاق” لكزبرة

كانت قد أثارت أغنية “عليا الطلاق كله بيكدب”، جدلًا شديدًا خلال الفترة القليلة الماضية، بسبب كلمات الأغنية وظهور خاص لعالم الكيمياء الراحل أحمد زويل في خلفية الأغنية، حيث أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إيقاف مطرب المهرجانات كزبرة عن العمل وتحويله للتحقيق وإيقاف ترخيصه، وعمل محضر ضده في النيابة العامة بعد طرح كليب أغنيته الجديدة عليا الطلاق كله بيكدب.

أغاني رضا البحراوي المطرب رضا البحراوي تحقيق رضا البحراوي بنقابة الموسيقيين تحقيق رضا البحراوي وحسن شاكوش بنقابة الموسيقيين حفل رضا البحراوي

مواد متعلقة

آخر تطورات أزمة سارة زكريا بعد الحفل المثير للجدل فى الساحل

بيومي فؤاد يخفق في جذب الجمهور بفيلمه الجديد "مندوب مبيعات"

أبو وعمر كمال فى حفل غنائى ضخم بمدينة العلمين الجديدة.. الليلة

هيثم شاكر يطرح أحدث أغنياته "بشوف عيونك"

مصطفى قمر يروج لفيلمه الجديد "حريم كريم 2" في الإسكندرية

حمزة نمرة يطرح أحدث أعماله الغنائية "مرايات"

بعد مطالبات الجماهير.. فريق شارموفرز محط أنظار محبيه فى مدينة العلمين الجديدة

"ناس كتير".. طرح ثالث أغانى ألبوم لطيفة الصيفى

الأكثر قراءة

مصدر: تثبيت أسعار الوقود خلال الربع الثالث من 2023

آخر تطورات أزمة سارة زكريا بعد الحفل المثير للجدل فى الساحل

بعد افتتاح البابا له.. كلمات ترنيمة "سمو الرهبنة" الخاصة بفيلم "التلميذ"

طبيب الأهلى يكشف حالة إمام عاشور وأكرم توفيق وكريم فؤاد بعد العرض على الخبير النمساوى

التموين: طرح حلوى المولد بتخفيضات 25% بمنافذ الوزارة

إصابة اثنين باختناق فى حريق مخزن مطاحن بـ6 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال