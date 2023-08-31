الكيلاني تجدد الثقة فى هشام عزمى أمينًا عامًا لـ"الأعلى للثقافة"

جددت وزيرة الثقافة، نيفين الكيلاني، الثقة في هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة لمدة عام آخر.

وكتب عزمي، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله، الحمد لله الذي لا يضيّع جهدًا، الحمد لله الذي يُعطي كرمًا، كل الشكر والتقدير للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على تجديد الثقة.. ثقة غالية أعتز بها وأشرف".

كان هشام عزمي، قد تولى منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة خلال عام 2019.

يُشار إلى أن هشام عزمي، سبق له أن تولى رئاسة عدد من المناصب منها على سبيل المثال عميد كلية الإعلام والاتصال بالجامعة الأمريكية في الإمارات، وشغل منصب رئيس لدار الكتب والوثائق القومية 2018.