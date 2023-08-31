الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصدر: تثبيت أسعار الوقود خلال الربع الثالث من 2023

وقود
وقود

قال مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية (بنزين  بجميع أنواعه، سولار، مازوت، كيروسين)، اتخذت قرارًا بتثبت الأسعار للربع الثالث من العام الجاري 2023.

تثبيت أسعار الوقود

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن قرار التثبيت يأتي رغم ارتفاع أسعار النفط الخام، وهذا يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة؛ لأن قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة للمنتجات البترولية سترتفع.

تنعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، والمعنية بمراجعة آليات تطبيق التسعير للمنتجات البترولية «بنزين بجميع أنواعه، سولار، مازوت، كيروسين» في بداية عام 2023، وتجمعت اللجنة المشكلة من وزارتي المالية والبترول ومجلس الوزراء وبعض الجهات الأخرى المعنية، خلال الشهر القادم، للإعلان عن الأسعار للربع الأول من العام القادم «يناير ــ مارس».

لجنة تسعير المنتجات البترولية 

وتعمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على تنفيذ آليات التطبيق السعري وفقًا لما نصت عليه لائحة مجلس الوزراء، وهو ألا يزيد أو ينخفض سعر المنتجات البترولية عن 10%، عن الأسعار السائدة فى الأسواق.

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لجنة تسعير المنتجات البترولية تثبيت الاسعار وزارة البترول بنزين مازوت كيروسين سولار

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