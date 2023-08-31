الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أزمة السفير الفرنسى فى النيجر تتواصل.. وشرطة نيامى تبدأ عملية الترحيل

النيجر
النيجر

قالت وزارة الخارجية النيجرية إن سلطات البلد أسقطت صفة الحصانة الدبلوماسية عن سفير فرنسا في نيامي، عقب انتهاء مهلة 48 ساعة التي منحت له لمغادرة النيجر.

وحسب بيان يحمل توقيع الخارجية النيجرية، فإن سفير فرنسا لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، كما أن بطاقته الدبلوماسية والتأشيرات الممنوحة له ولأفراد أسرته قد ألغيت.

"القاهرة الإخبارية": عقوبات أوروبية جديدة على المجلس الانتقالى فى النيجر

"كان مخططًا له".. باحث سياسى: الجابون استغلت أحداث النيجر وانقلبت على السلطة

وأضاف المصدر ذاته أن تعليمات صدرت للشرطة النيجرية لبدء إجراءات ترحيله.

وهدد المجلس العسكري في النيجر، قبل أيام، باستخدام القوة في حال لم يغادر السفير الفرنسي البلاد فورًا.

كما تجمع، يوم أمس الأحد، آلاف المتظاهرين أمام أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في النيجر، بضواحي العاصمة نيامي، مرددين شعارات مناوئة للوجود الفرنسي.

ماكرون يواصل التحدى

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن السفير الفرنسي لدى النيجر سيظل هناك رغم الضغوط من قادة الانقلاب الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة.

وذكر ماكرون، خلال كلمة أمام دبلوماسيين: واجهت فرنسا ودبلوماسيوها مواقف صعبة بشكل خاص في بعض البلدان خلال الأشهر الأخيرة. أحيي السفير الفرنسي الذي يعمل في النيجر والذي لا يزال في تلك البلاد. الدبلوماسية هي طريق الالتزام، وفي بعض الأحيان تكون هذه الطريق محفوفة بالمخاطر. سنواصل دعم الرئيس محمد بازوم.

رفع حالة التأهب

وقبل أيام، أعلن رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية، موسى سالاو بارمو، عن وضع القوات المسلحة للبلاد في حالة تأهب قصوى، وقال بارمو، في بيان تم بثه عبر الإذاعة: منذ تلقي هذه الرسالة، يتعين وضع جميع أفراد القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى.

وأوضح رئيس الأركان النيجري أن هذا القرار اتخذ على خلفية التهديدات المتزايدة بالعدوان على النيجر، ويهدف لاستبعاد المفاجأة العامة وضمان الرد المناسب.

فى وقت سابق، كشفت مصادر عسكرية في نيجيريا عن أن الاستعدادات للتدخل العسكري من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في النيجر مستمرة.

وفي الوقت الذي تنشط فيه الدبلوماسية، وترتفع الأصوات المناهضة لأي تدخل عسكري من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في النيجر، بعد اجتماع رؤساء الأركان، فإن منظمة غرب إفريقيا لم تتخل مطلقًا عن خيار القوة لاستعادة الديمقراطية، حسب تعبيرها.

سفير فرنسا فرنسا نيامى النيجر الخارجية النيجرية الحصانة الدبلوماسية

مواد متعلقة

مستشار رئيس النيجر المعزول: نأمل فى التوصل لحل دبلوماسى والإفراج عن «بازوم»

الخارجية الجزائرية: «تبون» سيتقدم بمبادرة سياسية لإنهاء أزمة النيجر

الأكثر قراءة

مفاجأة فى صفقة محمد صلاح.. نجم اتحاد جدة يكشف التفاصيل

الداخلية: ضبط المتهمين بإشعال النيران بمدخل سنتر فى أكتوبر

خبير مصرفي يكشف أسباب تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء

احذر.. طرق شائعة لتبييض الأسنان فى المنزل تعرضك للخطر

نجيب محفوظ.. لماذا طلب منه تغيير كلمته بمناسبة نوبل؟

قبل عرضه الليلة.. كواليس حفل "كايروكى" فى مهرجان العلمين الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

ماجد حبته

مشروعات التنمية الزراعية

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال