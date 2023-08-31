"القاهرة الإخبارية": عقوبات أوروبية جديدة على المجلس الانتقالى فى النيجر

أعلن جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيفرض عقوبات جديدة على المجلس الانتقالي في النيجر، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

عزل رئيس النيجر

وفي 27 يوليو الماضي، أعلن الجيش النيجيري، عبر الإعلام الرسمي للبلاد، عن عزل رئيس البلاد "محمد بازوم" واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، موضحًا حقيقة انقلابه على النظام الحالي بأنه قرر وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد، على حد وصفه.

جدير بالذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، أعلنت عن فرض عقوبات على النيجر تشمل إغلاق المجال الجوى لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد، كما دعت إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر وإعادته للسلطة، واستعادة النظام الدستوري بالكامل في البلاد.