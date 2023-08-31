العسومى: العلاقات العربية الصينية تحكمها قواسم حضارية ومصالح مشتركة

خلال لقائه وزير خارجية الصين..

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أن العلاقات العربية الصينية تحكمها قواسم تاريخية وثقافية وحضارية مشتركة، فضلًا عن مصالح متبادلة، تضمن لها التطور والنمو بشكل مستمر.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له مع "وانغ يي" وزير خارجية الصين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها "العسومي" على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى الصين، تلبية للدعوة الرسمية من رئيس برلمان الصين.

وأضاف أن هناك مبادئ نبيلة تقوم عليها تلك العلاقات، يأتي في مقدمتها عدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام سيادة الدول وإرادتها الحرة، مشددًَا على أن تلك المبادئ تجعل من جمهورية الصين الشعبية شريكًا استراتيجيًا مهمًا للدول العربية.

العلاقات العربية الصينية

وأشاد "العسومي" بالتطور الإيجابي والمهم الذي تشهده العلاقات العربية الصينية في المنظمات الدولية متعددة الأطراف، وفي مقدمتها منظمة شنغهاي للتعاون التي تضم عددًا من الدول العربية بصفة "شريك للحوار"، ثم مؤخرًا انضمام ثلاث دول عربية إلى مجموعة بريكس بداية من العام القادم، مقدمًا الشكر لجمهورية الصين، قيادة وشعبًا، للجهود الكبيرة التي قامت بها لدعم الدول العربية الانضمام إلى تلك المنظمات.

وفد البرلمان العربي في لقاء وزير خارجية الصين

مواقف الصين الداعمة للقضايا العربية

وأضاف "العسومي" أن مواقف الصين الداعمة للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، تمثل رصيدًا مهمًا للعلاقات العربية الصينية، التي تشهد خلال الفترة الأخيرة تطورات نوعية غير مسبوقة، مشيدًا في هذا السياق بالمبادرات العالمية التي طرحها رئيس الصين للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار العالمي وتحقيق التنمية الشاملة للجميع وتعزيز التواصل الحضاري بين جميع الشعوب.

من جهته، ثمّن وزير خارجية الصين الدور الذي يقوم به البرلمان العربي لدعم وتعزيز العلاقات العربية الصينية، واصفًا زيارة وفد البرلمان العربي إلى الصين بالناجحة جدًا وغير المسبوقة.



وأكد "وانغ يي" دعم الصين الكامل للدول العربية في استكشاف طرقها التنموية الخاصة بها، مشددًا على أن شعوب ودول المنطقة هي التي تحدد مستقبلها، وليس قوى خارجية تنظر إلى المنطقة على أنها فناء خلفي لها، مضيفًا أن الصين تؤكد على ضرورة دمقرطة العلاقات الدولية.

العسومي مع وزير خارجية الصين

وأوضح وزير خارجية الصين أنه على الرغم من أن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في حالة عن عدم الاستقرار العالمي، إلا أن المجتمع الدولي يجب أن ينتبه في الوقت ذاته إلى قضية شعب يعاني من الاحتلال على مدار عقود طويلة دون حل وهو الشعب الفلسطيني، رافضًا الكيل بمكيالين ومبدأ ازدواجية المعايير.

وأعرب وزير الخارجية الصيني عن تطلعه لأن يكون للبرلمان العربي دور مؤثر وملموس في تنفيذ المبادرات العالمية التي طرحها الرئيس الصيني على أرض الواقع، وهي مبادرة الحضارات العالمية، والتنمية العالمية، والأمن العالمي، والحزام والطريق.