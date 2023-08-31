عبدالرحمن بطل من ذوى الهمم: "أصبحت لنا قيمة ومكانة فى عهد الرئيس السيسى" (فيديو)

وجه عبدالرحمن محمد عبدالقادر، من ذوي الهمم بـالإسكندرية، بطل الجمهورية في السباحة، وألعاب القوى، ماراثون الكراسي المتحركة، طالب بالصف الأول الإعدادي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الإنجازات التي حدثت في عهده والخاصة بـذوي الهمم (قادرون باختلاف)، مشيرًا إلى حجم التغيير وأن الرئيس استطاع تحقيق أحلام كبيرة لذوي الاحتياجات الخاصة.

حصلنا على حقوقنا في عهد الرئيس السيسي

وأضاف أنه قبل الرئيس السيسي لم تكن توجد لنا هذه الحقوق التي حصلنا عليها، فأصبحت لنا في عهد الرئيس السيسي قيمة ومكانة، وتم دمجنا في المجتمع بشكل طبيعي، فضلًا عن إتاحة النوادي الخاصة بذوي الهمم والمدارس والشواطئ والحدائق والمواصلات، وأصبحت كل الإمكانيات متاحة أمامنا.

رفع شعار “بقى لينا مكان”

وأوضح أن الآباء الذين كانوا يخشون خروج أبنائهم من المنزل خوفًا عليهم من المجتمع، أصبحوا الآن يفتخرون بأبنائهم لما حققوه، مشيرًا إلى أن ذوي الهمم وأبطال الكراسي المتحركة رفعوا شعار" بقى لينا مكان"، تعبيرًا عن الإنجاز الذي تحقق لهم خلال السنوات الماضية.

واختتم عبدالرحمن حديثه برسالة لأصدقائه من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، بعدم الاستسلام للكرسي المتحرك، ولا يوجد شيء اسمه إعاقة قائلًا: "انزل، مارس رياضة، بقي ليك مكان، نوادي ومدارس".

كما وجه رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على المجهود الذي بذله لصالح ذوي الهمم، قائلًا: "شكرًا للرئيس السيسى على كل اللي عملته عشنا".

وواصل محمد عبدالقادر والد عبدالرحمن، الحديث عن الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس السيسي مشيرًا إلى أنها عديدة وكثيرة في كافة المجالات، متحدثًا عن الإنجازات الخاصة بذوي الهمم والتي كانت بدايتها في عام 2018 عندما تم الإعلان عن قانون 10 لسنة 2018، وهو القانون الذي ينص على حقوق ذوي الإعاقة في المجتمع.

مكتسبات ذوي الهمم في عهد الرئيس السيسي

وأضاف والد بطل التحدي أنها كانت بداية قوية، كما أعلن الرئيس أيضًا عن عام "قادرون باختلاف"، موضحًا أن الوضع اختلف كليًا، وفتحت أبواب كثيرة أمامنا، وبدأ كل شيء يتغير لذوي الهمم من ممارسة نشاطات، ودور مؤثر في المجتمع، وتحقيق مكتسبات كثيرة من بينها العلاج على نفقة الدولة، كارت الخدمات المتكاملة، تكافل وكرامة، وتخطي المشكلات التي كانت تواجههم في المدارس والنوادي.

وأكد على الاهتمام الكبير والتغيير الذي لمسه كل أسر ذوي القدرات الخاصة، مشيرًا إلى أن هذا التغيير، ساهم في ظهور أبطال كُثر من ذوي الهمم في جميع المجالات استطاعوا أن يحققوا أحلامهم.

عبد الرحمن بطل من ذوي الهمم

عبد الرحمن بطل من ذوي الهمم

عبد الرحمن بطل من ذوي الهمم