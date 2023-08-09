الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعيين 4430 شابًا وفتاة و144 من ذوي الهمم بالقطاع الخاص في الإسكندرية

تعيينات شباب وفتيات
تعيينات شباب وفتيات بمحافظة الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن مديرية العمل بالمحافظة تعمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من فرص عمل لجميع الفئات وعلى رأسهم ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على تقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان ودعمهم.

وأشار الشريف، إلى أن مديرية العمل بالمحافظة برئاسة المهندس محمد كمال؛ وكيل المديرية؛ قامت خلال شهر يوليو بتعيين 4430 شابًا وفتاة، من مختلف المؤهلات و144 شابًا وفتاة من ذوي الهمم وذلك بمنشآت القطاع الخاص، لافتًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للعديد من شباب المحافظة.

من جهته؛ أوضح وكيل المديرية، أنه خلال شهر يوليو تم تعيين 2949 شابًا وفتاة من حملة المؤهلات بمؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى 1481 شابًا وفتاة من غير حملة المؤهلات من أبناء المحافظة.

محافظ الإسكندرية مديرية العمل تعيين 4430 شاب وفتاة أبناء المحافظة ذوي الهمم

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