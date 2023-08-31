الفنان التشكيلى طاهر عبدالعظيم: استخدام الذكاء الاصطناعى فى الفن سلاح ذو حدين

تحدث الفنان دكتور أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة والرئيس التنفيذى لمجمع الفنون والثقافة، خلال ندوة "الذكاء الاصطناعي في الفن - بين مؤيد ومعارض"، والتي عقدت بجاليري بيكاسو، عن الفروق بين المبتدئ والمحترف في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ منتجات فنية، وليس لوحات تشكيلية.

وبدوره لفت الفنان التشكيلي طاهر عبد العظيم إلي أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي أثارت الكثير من الجدل في الأوساط التشكيلية. منذ ما يقارب العام زارني أحد الأصدقاء في مرسمي وكنت أعمل علي لوحة ضخمة حوالي 3 متر منذ شهور، فقال لي: الله انت شغال بـ "AI" أي الذكاء الاصطناعي في هذه اللوحة؟. وهنا تساءلت عن ماهية "AI" وما المقصود به، فأجابني بأنه تطبيق للذكاء الاصطناعي ويمكنه تصميم كذا .. وكذا. فحدثت لي صاعقة بكل ما تعنيه الكلمة، وذهلت وتساءلت هل هذا الذكاء الاصطناعي يمكنه تنفيذ مثل هذه اللوحة التي أعمل عليها منذ شهور في مجرد ثوان؟!

وأرد الفنان طاهر عبد العظيم: بدأت في التعرف علي "AI" أو الذكاء الاصطناعي وبدأت في العمل علي هذا التطبيق، في البداية حصل سحر وانجذاب غريب لهذا التطبيق والذي بمجرد أن أكتب وأوصف يخرج المنتج الفني، ومما لا شك فيه أن هذا التطبيق أحدث لدي حالة من الرعب والقلق الشديد علي الحالة الفنية، وعلي الأعمال الأصلية، وأحسست بهجمة فظيعة تحتاج إلي أن يستفيق الناس وإلا سيخسرون كثيرًا جدًا.

توجيه الذكاء الاصطناعي وقيادته

وتابع "عبد العظيم": بدأت في تعلم استخدامات الذكاء الاصطناعي في الفن التشكيلي، وأتوقع أن تأخذ هذه التقنية والتعامل معها في المجال الفني نفس المراحل التي تعرضت ومررت بها، من خلال الانبهار الشديد في البداية، وبعد ذلك تحدث حالة من التشبع بالمنتج فأستطيع ومن ثم أقدر على التفكير في توظيف الذكاء الاصطناعي في مناطق معينة، بحيث أستطيع أن أوجهه وأكون أنا من أقود هذا الذكاء الاصطناعي لأخرج في النهاية المنتج الذي أريده.

وأضاف الفنان التشكيلي طاهر عبد العظيم: خلال ندوة "الذكاء الاصطناعي في الفن - بين مؤيد ومعارض": مما لا شك فيه أن هناك من يعترض ويرفض فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي، وهناك من حذرني من استخدامه حتي لا ينسب العمل الفني الذي أبدعه إلي الذكاء الاصطناعي، وليس لدي مشكلة في هذا الأمر، لا لشئ سوي أن متذوقين الفن يعرفونني ويعرفون أعمالي، لكنني أؤيد أن تكون هناك توعية يجب أن تحدث خاصة بين الفنانيين المبتدئين في استخدام الذكاء الاصطناعي.

وشدد “عبد العظيم" علي أنه: هناك الكثيرين من المعترضين علي استخدام الذكاء الاصطناعي في الفن التشكيلي، ويرسلون لي يطلبون مني أن أجرب وأنفذ هذا وهذا، وهنا يطرح السؤال، ما هي أسباب الاعتراض؟ ولماذا لا نناقش هذه القضية بوضوح، والذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، يمكن أن يقود إلي آفاق جديدة وفرع جديد في الفن، ويمكن أن يكون سبب في ينتحل فنانين أعمال بعضهم البعض، في المجمل لست قلقًا علي العمل الفني الأصلي؛ لأن العمل الفني الأصلي من يفهمه ويقتنيه لن ينخدع في ما ينتجه الذكاء الاصطناعي.

ندوة "الذكاء الاصطناعي في الفن - بين مؤيد ومعارض"

ندوة "الذكاء الاصطناعي في الفن - بين مؤيد ومعارض"

ندوة "الذكاء الاصطناعي في الفن - بين مؤيد ومعارض"

ندوة "الذكاء الاصطناعي في الفن - بين مؤيد ومعارض"