دون فائز.. انتهاء الحلقة السابعة من منافسة الأقوياء فى «الفرصة»

انتهت الحلقة السابعة من حلقات منافسة الأقوياء ببرنامج "الفرصة" دون فائز، حيث لم تحصل شركتا "يالا ميشن" و"تصميمك" على تصويت لجنة التحكيم.

وشهدت حلقة اليوم من برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي منافسة قوية بين شركات "سيتر" و"يالا ميشن" و"تصميمك".

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء، ويذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".