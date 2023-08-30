الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«الغضبان» يبحث مقترحًا بإنشاء كوبرى علوي جديد غرب بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

بحث اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مقترحًا بإنشاء كوبرى علوي جديد بشارع عزمي، بداية من طريق المعاهدة حتى منفذ النصر تقاطع مزلقان السكة الحديد مع شارع عزمي، ومدخل ومخرج ميناء غرب بورسعيد.

جاء ذلك في إطار خطة التطوير الموسعة لمنظومة الطرق والنقل ببورسعيد، وضمن أعمال تطوير منفذ النصر وطريق عزمي ، بما يحقق السيولة المرورية ويقضي على مشكلات التكدس المروري في عدد من المناطق.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والربان طارق شاهين المدير التنفيذي و العضو المنتدب لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والسيد مستشار وزير النقل، ومهندسة هويدا شميس رئيس منطقة تعمير بورسعيد و ممثلي مديرية الطرق و الهيئة العامة للطرق وجهات المرافق وعدد من الجهات المختصة ببورسعيد.

واستمع محافظ بورسعيد، لشرح تفصيلي من استشاري هيئة الطرق حول ملامح التصميم المقترح لإنشاء كوبري عزمي، حيث أشار إلى أن الهدف الرئيسي من المشروع هو ربط ميناء بورسعيد بالساحة الخارجية لشركة بورسعيد لتداول الحاويات لتسهيل حركة المرور بشارع عزمي.

وأكد الاستشاري، أن مقترح تطوير شارع عزمي ايضا يراعي عدد من المعايير أهمها مراعاة عدد الحاويات التي تمر من خلال الشارع و مراعاة تصميم حارات انتظار للنقل الثقيل و الملاكي و إقامة مواقف للسيارات والربط بين كوبري عزمي وكوبري الشاحنات وتحقيق الربط المباشر بما يتناسب مع عدد السيارات ويحقق السيولة المرورية.

وخلال اللقاء، استمع محافظ بورسعيد لٱراء الجهات التنفيذية ببورسعيد حول مقترح المشروع، والتعديلات اللازمة لتنفيذ مشروع متكامل في أقل مدة زمنية  ،  ووجه محافظ بورسعيد الجهات بالتنسيق الكامل فيما بينها ، لمنع وجود أي تعارضات مع الكوبري الجديد، مشددا على إنهاء كافة التنسيقات اللازمة وعرضها ليتم البدء في تنفيذ الكوبري ،  مؤكدا على أهمية الدقة في العمل وتنفيذ كوبري جديد يليق بالتنمية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا،  ويساهم في التيسير على المواطنين في المقام الأول.

وأكد محافظ بورسعيد ، أن تطوير شارع عزمي وانشاء كوبري علوي جديد  يساهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية،  الناتجة عن خروج عدد كبير من الحاويات من ميناء غرب بورسعيد،  فضلا عن حل مشكلات الازدحام الناتجة عن حركة العاملين بهذه المناطق.

جانب من الحدث

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
نقل - شارع بورسعيد افتتاح بعد تجديد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الحاويات

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