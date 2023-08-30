الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد جدة يستعد لتقديم 118 مليون جنيه إسترلينى لضم محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل العرض الجديد لـ اتحاد جدة السعودي لـ ليفربول الإنجليزي، للتعاقد مع المصري محمد صلاح.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن سعد اللذيذ الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، سافر أمس إلى أوروبا، وتحديدًا في مدينة كان الفرنسية، من أجل إنهاء الصفقات الأخيرة في الميركاتو الصيفي للأندية السعودية، حيث أن صلاح هو الهدف الرئيسي لهم حاليًا.

وأوضح التقرير أن المسئولين السعوديين تلقوا إشارات إيجابية من محمد صلاح، من أجل التقدم بعرض للتعاقد معه من ليفربول، حيث يرون اللاعب كونه أكبر مشروع لهم على الإطلاق.

txt

أحدهما عربى.. ثنائى برشلونة بديل محمد صلاح فى ليفربول

txt

الأغلى فى تاريخ الدورى السعودى.. محمد صلاح يرحل عن ليفربول خلال أيام

تفاصيل عرض اتحاد جدة للتعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول

 وأشارت الصحيفة إلى أن اتحاد جدة يستعد لتقديم عرض بقيمة 118 مليون جنيه إسترليني لـ ليفربول، من أجل التعاقد مع محمد صلاح، حيث سيختبرون عزمهم على التمسك بـ “مو”، في ظل إصرار الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق، في الإبقاء على نجمه في “أنفيلد” هذا الصيف.

وتابع التقرير أن موقف ليفربول حازم بأن نجمه ليس للبيع، وسيكون يورجن كلوب غاضبًا من ناديه إذا وافقوا على بيع صلاح هذا الصيف.

وقال كلوب يوم الجمعة الماضي إنه ليس هناك ما يمكن الإبلاغ عنه أو الحديث عنه عندما سئل عن عرض لصلاح، حيث لم يتم اتخاذ أي نهج رسمي من قبل الاتحاد، رغم تأكيدات سعودية باقتراب اللاعب من الانضمام لـ “النمور”.

وتظل نافذة الانتقالات السعودية مفتوحة حتى 7 سبتمبر، بعد أسبوع من إغلاق الفترة الإنجليزية، مما أثار غضب يورجن كلوب مدرب ليفربول.

ويبلغ صلاح من العمر 31 عامًا ويتقاضى حوالي 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في ليفربول، بعقد يمتد حتى صيف عام 2025.

اتحاد جدة محمد صلاح ليفربول صلاح الاتحاد

الأكثر قراءة

أمير يعقوب لـ«الشاهد»: رفضت الاستسلام والنتيجة فاجأت الأطباء

أمير يعقوب لـ"الشاهد": ساعدت زملائى المصابين ولم أهرب من الهجوم الإرهابى

أمير يعقوب لـ"الشاهد": شعرت بحركة فى قدمى بعد ثلاثة أشهر من الإصابة

تايمز: ليفربول لم يتلق عروضًا لـ محمد صلاح.. ولا نية لبيعه

علامة تستطيع الأم من خلالها التأكد من شبع رضيعها من الرضاعة الطبيعية

«المحطات النووية»: إنشاء الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة إنجاز تاريخى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)