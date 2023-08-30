"عم صلاح".. صديق القطط المشردة فى شوارع القاهرة

ستكون سعيد الحظ إن صادفت العم صلاح عبدالفتاح فى شوارع وسط البلد، خاصة شارع قصر العينى؛ ستراه يمشى مرتديًا جلبابًا بسيطًا، وخلفه عشرات القطط والكلاب، تعرف جميعًا صديقها السبعينى، الذى يطعمها ويهتم بها منذ نحو ٥ سنوات.

العم صلاح من سكان منطقة مصر القديمة، يعشق القطط والكلاب منذ طفولته، وارتبط بشارع قصر العينى منذ أن تعرضت قطته لحادث هناك، ومنذ ذلك الحين يأتى ليطعم قطط وكلاب الشوارع فى وسط البلد.

وقال العم صلاح، لـ«الدستور»، إنه يذهب إلى قصر العينى والكورنيش والمنيل مرتين يوميًا، لإطعام القطط والكلاب، موضحًا: «أصحابى ٤٠ قطة على الكورنيش و٤٦ قطة فى المنيل.. غير الكلاب».

وأضاف: «أوفر الطعام لأصدقائى القطط والكلاب حسب مقدرتى، وأحيانًا يساعدنى الناس بالمال والطعام، وبمجرد وصولى أجد القطط والكلاب فى استقبالى، أنزل المشتل وأضع لها الطعام.. تنتظرنى قبل حضورى بنصف ساعة، فى مظاهرة محبة». وتابع: «حينما يساعدنى الناس، أحاول تنويع الوجبات التى أقدمها لأصدقائى، يوما السبت والأربع مثلًا أطعمها السمك، وبقية أيام الأسبوع بواقى الفراخ، واللبن فى الصباح».

وأكد: «لم يمنعنى أى شىء من رؤية ومساعدة القطط والكلاب يوميًا، حتى إن كنت مريضًا أحرص على الذهاب إليهم.. مش برتاح غير لما أشوفهم شبعانين»، لافتًا إلى أن شهر رمضان هو «شهر العز» بالنسبة للحيوانات «أجمع بواقى الطعام من الموائد وأقدمه للقطط والكلاب».

وذكر أن سعادته تتحقق حينما يرى القطط والكلاب وهى تستقبله، ولا يتمنى من الدنيا شيئًا غير القدرة على إطعامها يوميًا.