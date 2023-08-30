بحضور رئيس الحزب.. «الوفد» يكرم طلاب مدرسة النور للمكفوفين (صور)

كرَم الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، اليوم الأربعاء، طلاب مدرسة النور للمكفوفين بالإسماعيلية، والمتفوقين في الثانوية العامة، في إطار مبادرة أطلقتها ماجدة النويشي، مساعد رئيس الحزب لشئون المرأة وكريمة القاضي، نائب رئيس اتحاد المرأة الوفدية.

ورحبت "النويشي" بطلاب مدرسة النور للمكفوفين بمحافظة الإسماعيلية والمتفوقين في الثانوية العامة ومجال الرياضة، ووجهت الشكر إلى رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة، على هذه المبادرة بعد أن علم بتفوق أبناء مدرسة النور وطالب بتكريمهم داخل مقر حزب الوفد، مشيرًا إلى أن جميع التكريمات من رئيس الوفد.



وتوجه مهاب أحمد، مدير مدرسة النور للمكفوفين بمحافظة الإسماعيلية، بالشكر والتقدير لحزب الوفد ورئيسه الدكتور عبدالسند يمامة، مُشيرًا إلى أن ذلك يأتي في ظل الاهتمام الرئاسي بذوي الهمم أصحاب الطاقات الكبيرة، ولدينا نماذج مشرفة داخل المدرسة مثال الطالب، أحمد عادل حجاب حاصل على المركز الأول على مستوى العالم في رفع الأثقال بروسيا، وإدارة المدرسة تساعد الطلبة الناجحين في تعليمهم وحتى مرحلة التعليم الجامعي وتساعدهم في الأبحاث والأنشطة الخاصة بهم، وأتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة ماجدة النويشي على منحها الفرصة لتكريم الطلبة وتشجيعهم وأتوجه بالشكر إلى حزب الوفد ورئيسه.

يمامة: نحتاج لضبط الكثير من المصطلحات المتعلقة بذوي الهمم



وقال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إنه يتقدم بخالص الشكر إلى ماجدة النويشي على هذه الفرصة للاحتفال بالطلاب المتفوقين، وهذا عملي بالجامعة منذ 30 عامًا، حيث إنني أستاذ في الجامعة، وأرى أنه يجب إعادة النظر في بعض المصطلحات مثل "كفيف أو ذوي الهمم"، ومثال ذلك عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين وهو يمتلك بصيرة ثاقبة ولديه مؤلفات عظيمة وكتب عن أحوال التعليم في مصر، وربنا سبحانه وتعالى يعطينا منحًا عظيمة.

وأضاف رئيس حزب الوفد، أنه يجب أن نقرأ الدستور وهو ينص على 10% من الناتج القومي مخصصة 3% للصحة والتعليم الإلزامي 4% والتعليم الجامعي 2% وللبحث العلمي 1%، ولكن هل طالب أحد من مجلس النواب والأحزاب الحكومة بمراجعة الميزانية وهل تم استيفاء هذه النسبة التي نص عليها الدستور؟، و الأمور ليست حفلات ولكن هذا مخصص وبنص دستورى وهذا استحقاق يجب أن نطالب به، وسيكون من طلباتي وبرنامجي الانتخابي تفعيل هذه النسب والنصوص المستحقة التي ذكرناها، وليست لدينا علاقة بالعجز، والناتج القومي عندما يأتي لا بد من استبعاد هذه النسب، ومن أهم عناصر برنامجي الانتخابي إصلاح التعليم والاقتصاد، وأيضًا سيكون لذوي الهمم مكان في البرنامج وفي أجندة الوفد التشريعية.

حقوق ذوي الهمم على رأس برنامجي الانتخابي



ووعد رئيس الوفد الحضور من ذوي الهمم بتعديل القانون الحالي أو تشريع جديد لذوي الهمم إذا لزم الأمر، في حالة إن قدر له الفوز في انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، وإن لم يقدر له الفوز فسوف يعمل على هذا التشريع من خلال نواب الوفد في البرلمان، وكذلك سوف يكون هناك اهتمام برياضة كرة الجرس الخاصة بالمكفوفين، لما تمثلها من أهمية كبرى لديهم.



واختتم رئيس الوفد حديثه، مُعربًا عن سعادته بلقاء الطلاب المتفوقين وتواجده معهم وبتفوقهم وهم نماذج مضيئة في مجتمعنا ويتشرف حزب الوفد، أنه يكرم المتفوقين وتعبير عن تقدير حزب الوفد إليهم ونتمنى لهم التوفيق دائمًا.



وفي نهاية اللقاء تم تكريم الطلاب الآتية أسماؤهم بعد الاستماع لأشعار العديد منهم:

"مادونا ملاك، بلال أحمد، مريم محمد، أحمد محمد، عبدالرحمن محمد، سعد أحمد، آلاء طه، محمود صالح، إسلام محمد، ملاك عاطف، مايكل ريمون، محمد أحمد، ندى شاكر، دعاء عماد، شهد هشام، عماد السيد محمود، مهاب أحمد يوسف، مدير مدرسة النور للمكفوفين".