خبير علاقات دولية: الحالة الصحية لبايدن تعيق فرص نجاحه في الانتخابات الرئاسية

علق الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، عن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخراً.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “إكسترا اليوم”، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك استطلاع رأي يقول إن 77% من الأمريكيين يرون أن بايدن أكبر سنا من تولي الرئاسة.

وأضاف سمير أن الحالة الصحية لبايدن تعيق فرص نجاحه في الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن بايدن تحدث في بعض المؤتمرات الصحفية وكان والدته لازالت على قيد الحياة والذي أثار حالة من السخرية بين الديمقراطيين.

وأشار إلى أن 60% من الديمقراطيين في أمريكا أصبحوا يقولون إن الرئيس جو بايدن أصبح عجوزا ولا يستطيع أن يظل في الحكم بالبيت الأبيض حتى يناير 2029، لأنه إذا فاز في الانتخابات القادمة سيستمر حتى 2029.