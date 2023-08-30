برلماني: الإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية أهم توصيات الحوار الوطنى

قال كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة بإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من الضرائب حتى 5 سنوات، الهدف منها تعميق استراتيجية الدولة وتوجهها نحو دعم توطين الصناعة، واستعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، والتوسع فى منح الرخص الذهبية.

وأشار إلى أن ذلك القرار جاء استجابة لأحد أهم مطالب الخبراء والمتخصصين والمستثمرين ورجال الأعمال المشاركين في جلسات توطين الصناعة بالحوار الوطني خلال الشهر الماضي.

الحوار الوطني أعطي قبلة حياة لمختلف المجالات والقطاعات فى مصر

وأضاف “السادات” فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أن جلسات الحوار الوطني منحت العديد من المجالات قبلة حياة، لمختلف المجالات والقطاعات فى مصر كالصناعة والتجارة والسياحة والتعليم والاقتصاد والصحة والاستثمار وغيرها، وهذا ما نلاحظه من استجابات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة وتوجيهاته للحكومة التي تأتي استجابة لتوصيات الحوار الوطنى ومخرجاته .

برلماني يطالب بخطة لترويج تسهيلات الحكومة للمستثمرين ورواد الأعمال

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة توضيح الصناعات الاستراتيجية التي يشملها القرار، حتي يتثني للمستثمرين ورواد الأعمال الاستفادة من تلك التسهيلات، بشكل يسهم فى دعم القطاع والنهوض بها ومواجهة التحديات والمعوقات التي تواجههم .

وطالب “السادات” بضرورة وجود خطة ترويجية متكاملة تشمل جميع الإعفاءات والتسهيلات التي اصدرتها الحكومة خلال الأشهر الماضية بما فيها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وتوجيهات الرئيس الأخيرة.