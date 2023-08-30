الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يستقبل أعضاء المبادرة الرئاسية لعلاج الأورام السرطانية

محافظ القليوبية يستقبل
محافظ القليوبية يستقبل أعضاء اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسي

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعضاء اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وذلك على هامش ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية للفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية خلال فعاليات حملة "100 يوم صحة"، والتي تعقد في قاعات مستشفى بنها الجامعي، وذلك فى إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار "100 مليون صحة"، ساهمت في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، مؤكدًا مشاركة محافظة القليوبية في تنفيذ المبادرة الرئاسية حملة "100 مليون صحة"، بالتعاون مع وزارة الصحة للكشف وعلاج فيروس سي وأمراض السكر والضغط، من خلال عدد من المستشفيات بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

كما تم إطلاق عدد من القوافل الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" إلى قرى محافظة القليوبية وخاصة القرى الأكثر احتياجًا، انطلاقًا من الدور المجتمعي لها وتوفير رعاية صحية متكاملة لأبناء محافظة القليوبية.

ورش عمل

وأكد الدكتور وليد عبدالمقصود، وكيل وزارة الصحة أن ورشة العمل شملت الآتي:

- نشاط علمي يشمل ندوات علمية وورش عمل وبرامج تدريبية للأطباء ومقدمي الخدمة والمشرفين بالإدارات الصحية والمديريات والمسئولين عن تقييم أداء العاملين بالوحدات التابعة للمبادرة، وذلك بقاعات التدريب التابعة لمستشفى بنها الجامعي؛ والتي تشتمل تدريبات وورش عمل وهي:
 * تدريب أطباء الأشعة بقاعة قسم الأشعة
 * تدريب أطباء مناظير عنق الرحم بقاعة قسم الصدرية.
 *محاضرة وورشة عمل عن أورام البروستاتا بقاعة قسم الجلدية.

- ندوة توعوية كبيرة يُحاضر بها عدد من أعضاء المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية للتعريف بأهمية المبادرة، والخدمات التي تقدمها للمواطنين؛ وذلك بحضور أطباء الأورام والأشعة والمناظير بمستشفيات المحافظة باختلاف تباعيتها، وبعض من مقدمي خدمات المبادرة بالمستشفيات.

- تدريب أطباء مناظير القولون يوم الخميس ٣١ أغسطس بقاعة قسم الكبد والجهاز الهضمي.

وأكد الدكتور عماد حمادة، رئيس اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام على أهمية تعريف المواطنين، أهمية الفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية، مضيفًا أن اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، نظمت عددًا من الفعاليات الثقافية والعلمية، لتشجيع المواطنين على الاستفادة بخدمات المبادرة، إلى جانب تدريب وتأهيل الفرق الطبية.

وأشار إلى أن اللجنة نظمت ورش عمل للفرق الطبية في المستشفيات، لتدريب وتأهيل الفريق الطبي على إجراء وتطبيق مختلف الفحوصات للأورام التي تستهدفها المبادرة.

محافظ القليوبية لواء عبدالحميد الهجان الأورام السرطانية علاج الأورام المبادرة الرئاسية

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