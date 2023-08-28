محافظ القليوبية يشهد فعاليات حفل ختام دوري كرة القدم

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، فعاليات الحفل الختامي والمباراة النهائية لدوري القليوبية لكرة القدم لمراكز شباب القرى على مستوى المحافظة في نسخته الـ 30، بين كل من مركز شباب نامول مركز طوخ ومركز شباب المنيرة بالقناطر الخيرية وذلك بملاعب نادي سيتي كلوب بمدينة بنها.

وأوضح "الهجان" أن فعالية دوري القليوبية لكرة القدم لمراكز شباب القُرى، تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد العام لكرة القدم برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتفعيل الأنشطة الشبابية لشباب مراكز الشباب داخل القُرى، للإرتقاء بالمنظومة الرياضية على مستوى أنحاء الجمهورية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتشجيع النشء على ممارسة كافة الأنشطة الرياضية وتوفير الدعم لهم، مؤكداً على دعم وتشجيع المحافظة لجميع الأنشطة الرياضية، وحث الشباب على ممارسة الرياضة وبناء العقول السليمة.

ولفت محافظ القليوبية، إلى أهمية المسابقات والدورات الرياضية لاكتشاف المواهب الجديدة، مشيراً إلى إهتمام مؤسسات الدولة بقطاعي الشباب والرياضة من خلال خطة تطوير المُنشآت الشبابية والرياضية، ودعم مراكز الشباب والأندية الرياضية.

وأضاف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مراحل تنفيذ الدوري تمت على ثلاثة مراحل وتضمنت الأولى الأدوار التمهيدية على مستوى الإدارات الفرعية بمجالس المُدن والتي شارك فيها (165 فريق) بإجمالي 4260 لاعب على مستوى المحافظة.

وتضمنت المرحلة الثانية الأدوار النهائية على مستوى المحافظة والتي شارك فيها الأول والثاني من كل إدارة فرعية بواقع 16 فريق، وتضمنت المرحلة الثالثة المُباراة النهائية بين فريقي مركز شباب المُنيره بالقناطر الخيرية ومركز شباب نامول بطوخ، لافتاً إلى أن الدوري يبدأ بالمرحلة التمهيدية على مستوى الإدارات الفرعية بنظام دوري من دور واحد ويتم تصعيد الفائز بالمركز الأول والثاني في كل مجموعة بكل إدارة فرعية إلى المرحلة الثانية والتي تُقام مبارياتها بنظام خروج المغلوب وصولاً للمباراة النهائية لتحديد الفائز الدوري.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين أعقبها الضربات الترجيحية والتي أسفرت عن فوز فريق مركز شباب المنيرة بالقناطر الخيرية، وحصوله على المركز الأول بالمسابقة وحصول فريق مركز شباب نامول بطوخ على المركز الثاني.

وعقب نهاية المُباراة سلمَّ "محافظ القليوبية" ميداليات لطاقم حُكام المُباراة، ثم تسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية ومبلغ مالي وشهادات تقدير لفريق مركز شباب المنيرة بمدينة القناطر الخيرية ، بالإضافة إلى تسليمه ميداليات فضية ومبلغ مالي وشهادات تقدير لمركز شباب نامول بطوخ الحاصل على المركز الثاني، كما تم تسليم مبلغ مالي والميداليات البرونزية وشهادات تقدير لفريق مركز شباب كفر الدير والذي حقق المركز الثالث