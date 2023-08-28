الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يشهد فعاليات حفل ختام دوري كرة القدم

محافظ القليوبية يشهد
محافظ القليوبية يشهد فعاليات الحفل الختامي والمباراة النهائي

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، فعاليات الحفل الختامي والمباراة النهائية لدوري القليوبية لكرة القدم لمراكز شباب القرى على مستوى المحافظة في نسخته الـ 30، بين كل من مركز شباب نامول مركز طوخ ومركز شباب المنيرة بالقناطر الخيرية وذلك بملاعب نادي سيتي كلوب بمدينة بنها.

وأوضح "الهجان" أن فعالية دوري القليوبية لكرة القدم لمراكز شباب القُرى، تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد العام لكرة القدم برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتفعيل الأنشطة الشبابية لشباب مراكز الشباب داخل القُرى، للإرتقاء بالمنظومة الرياضية على مستوى أنحاء الجمهورية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتشجيع النشء على ممارسة كافة الأنشطة الرياضية وتوفير الدعم لهم،  مؤكداً على دعم وتشجيع المحافظة لجميع الأنشطة الرياضية، وحث الشباب على ممارسة الرياضة وبناء العقول السليمة.

ولفت محافظ القليوبية، إلى أهمية المسابقات والدورات الرياضية لاكتشاف المواهب الجديدة، مشيراً إلى إهتمام مؤسسات الدولة بقطاعي الشباب والرياضة من خلال خطة تطوير المُنشآت الشبابية والرياضية، ودعم مراكز الشباب والأندية الرياضية.

وأضاف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مراحل تنفيذ الدوري تمت على ثلاثة مراحل وتضمنت الأولى الأدوار التمهيدية على مستوى الإدارات الفرعية بمجالس المُدن والتي شارك فيها (165 فريق) بإجمالي 4260 لاعب على مستوى المحافظة.

وتضمنت المرحلة الثانية الأدوار النهائية على مستوى المحافظة والتي شارك فيها الأول والثاني من كل إدارة فرعية بواقع 16 فريق، وتضمنت المرحلة الثالثة المُباراة النهائية بين فريقي مركز شباب المُنيره بالقناطر الخيرية ومركز شباب نامول بطوخ، لافتاً إلى أن الدوري يبدأ بالمرحلة التمهيدية على مستوى الإدارات الفرعية بنظام دوري من دور واحد ويتم تصعيد الفائز بالمركز الأول والثاني في كل مجموعة بكل إدارة فرعية إلى المرحلة الثانية والتي تُقام مبارياتها بنظام خروج المغلوب وصولاً للمباراة النهائية لتحديد الفائز الدوري.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين أعقبها الضربات الترجيحية والتي أسفرت عن فوز فريق مركز شباب المنيرة بالقناطر الخيرية، وحصوله على المركز الأول بالمسابقة وحصول فريق مركز شباب نامول بطوخ على المركز الثاني.

وعقب نهاية المُباراة سلمَّ "محافظ القليوبية" ميداليات لطاقم حُكام المُباراة،  ثم تسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية ومبلغ مالي وشهادات تقدير لفريق مركز شباب المنيرة بمدينة القناطر الخيرية ، بالإضافة إلى تسليمه ميداليات فضية ومبلغ مالي وشهادات تقدير لمركز شباب نامول بطوخ الحاصل على المركز الثاني، كما تم تسليم مبلغ مالي والميداليات البرونزية وشهادات تقدير لفريق مركز شباب كفر الدير والذي حقق المركز الثالث    

محافظة القليوبية لواء عبدالحميد الهجان كرة القدم القناطر الخيرية العيد القومي الحفل الختامي

مواد متعلقة

مصرع شاب في حادث تصادم وإصابة صديقه فى القليوبية

انتشال جثة فتاة مجهولة الهوية من مياه نهر النيل فى القليوبية

كشف لغز العثور على جثة طفل خطفته سيدة منتقبة بالقليوبية

مسيرة شبابية احتفالًا بالعيد القومى للقليوبية

وزير الأوقاف: افتتاح وتطوير 10500 مسجد فى عهد الرئيس السيسى

مصرع عامل بطعنات نافذة على يد أب ونجليه فى القليوبية

جامعة بنها تفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية لرياضة الجوجيتسو

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بالقليوبية

الأكثر قراءة

أكاذيب مدى مصر: وثائق تأييد الأحزاب لترشح الرئيس

"الأهلاوي بره".. تجمع أعضاء الزمالك وهتافات ضد رئيس اللجنة المؤقتة (فيديو)

رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة للزمالك يرد على إقالته بـ"بيان رسمى"

حقيقة اعتذار الفنانة هالة صدقي عن مسلسل "جعفر العمدة 2"

الرى: مصر تستمر فى مساعيها الحثيثة للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة

«ضربناه على دماغه».. اعترافات المتهمين بسرقة صديقهم الأجنبي في عابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب