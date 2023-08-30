طارق جبريل يعلن خوضه انتخابات الزمالك المقبلة

أعلن طارق جبريل، أمين صندوق نادي الزمالك السابق، عن خوضه انتخابات الزمالك المقبلة على مقعد أمين الصندوق.

وقال جبريل: "قررت خوض الانتخابات على مقعد أمين الصندوق وشعوري بأن النادي بحاجة إلى خبرات كبيرة في هذا التوقيت".

وتابع: "لو وجدت أي مرشح جدير بهذا المنصب لن أخوض الانتخابات بل وسأدعمه لأن الأمر في النهاية ليس صراعًا ولكن الأهم هو مصلحة نادي الزمالك".

السياسة الجديدة

وأضاف: "سأتعامل مع كل الموظفين في النادي على مسافة واحدة ولا فرق بين موظف وآخر ولا يفرق معي أن يقال هذا الموظف تابع لهذا الشخص أو غيره، في النهاية نظرتي للجميع واحدة والأهم ألا يكون الموظف فاسدًا".

وواصل: "الفترة القادمة في الزمالك هي الأخطر والأهم من وجهة نظري ولا بد من وجود مجلس إدارة قوي ومحترف إدارة وغير عشوائي لأن المشاكل في النادي كبيرة وضخمة، والأمر يحتاج إلى حلول سريعة وفورية لعودة النادي إلى مساره الصحيح".

موعد الانتخابات

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التي تضم كلًا من الدكتور عماد مصطفى البناني المدير التنفيذي لنادى الزمالك ورئيسًا للجنة، وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي، وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي بيانًا رسميًا بعد تسلم النادي بالأمس.

قالت اللجنة في البيان: "اجتمعت اللجنة صباح اليوم الإثنين في الجلسة رقم ١ من أجل مناقشة العديد من الملفات الرياضية والإدارية والمالية التي تخص النادي".

وشهدت الجلسة التأكيد على تيسير كل الملفات الضرورية والعاجلة خلال الفترة المقبلة، وحتى انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وإجراء الانتخابات.

وجاءت قرارات اللجنة الثلاثية على النحو التالي:

الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي تشمل إجراء الانتخابات يوم 3 سبتمبر المقبل بالإعلان في الجريدة الرسمية، حيث يتم فتح باب الترشيح لكل مقاعد مجلس الإدارة في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر منذ العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً.

وتعقد الجمعية العمومية يوم 20 أكتوبر 2023 طبقًا للوائح والقوانين المتبعة.