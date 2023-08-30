الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تستقبل رئيس الجامعة الجديد

محافظ دمياط
محافظ دمياط

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع الدكتور حمدان ربيع المتولى القائم بأعمال رئيس جامعة دمياط،  حيث استهلت المحافظ  اللقاء بالترحيب برئيس الجامعة وتهنئته بتوليه مهام عمله الجديد معربة عن أصدق تمنياتنا له بدوام التوفيق والسداد.

فيما وقد تناول اللقاء بحث عدد من ملفات التعاون المشترك،  وآليات مد جسور التواصل بين الجانبين ، حيث أكدت محافظ دمياط ، على أن جامعة دمياط صرح علمى ضخم ، تتطلع المحافظة للاستفادة من الخبرات والامكانات التى تمتلكها بالمجالات المختلفة لخدمة المجتمع ودفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.

ومن جانبه، أشار الدكتور حمدان إلى أن الجامعة على استعداد تام للتعاون مع المحافظة بما يساهم فى دعم ملفات العمل وخدمة أبناء دمياط.

كما استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي القائم بعمل رئيس جامعة دمياط، المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط،وذلك لتقديم التهنئة  الدكتور حمدان ربيع متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله بجامعة دمياط.

كما بحثا أفاق التعاون المشترك بين مدرية التربية والتعليم بدمياط والجامعة، والوقوف على أهم المشاريع المقدمة لمؤسسات التعليم العالي، والوقوف على الجهود المقدمة من المؤسسات المختلفة لتطوير قطاع التعليم، كما اتفقا على استمرار اللقاءات بين الجامعة ووكيل وزارة التربية والتعليم بما يخدم المسيرة التعليمية بمحافظة دمياط.

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