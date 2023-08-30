الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ملاعب مباريات الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية لمونديال 2026

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن قائمة الملاعب التي ستحتضن مباريات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ووفقًا لخطاب رسمي، فإن 25 دولة لن تتمكن من منتخباتها من استضافة مبارياتها على أرضها، خلال تلك الجولتين، وهم بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، جيبوتي، إريتريا، إي سواتيني، إثيوبيا، جامبيا، غينيا، كينيا، ليسوتو، مدغشقر، ناميبيا، النيجر، ساوتومي وبرنسيب، سيشيل، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، السودان، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي.

وستكون تلك المنتخبات مطالبة بإيجاد ملعب خارج أراضيها من أجل استضافة مبارياتها خلال تلك الجولتين.

ويتواجد منتخب مصر، ضمن المجموعة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026، والتي تضم أيضًا كل من بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي.

ووفقًا لخطاب «كاف»، فإن أربعة منتخبات لن تخوض مبارياتها على أرضها، خلال تلك الجولتين الأولى والثانية، وهم بوركينا فاسو، جيبوتي، إثيوبيا، وسيراليون.

ومن المقرر، أن يستضيف منتخب مصر، نظيره منتخب جيبوتي، بالقاهرة، في الجولة الأولى، قبل أن يحل ضيفًا على سيراليون، في الجولة الثانية.

وستقام مباراتي الجولتين الأولى والثانية للتصفيات، خلال الفترة ما بين 13 إلى 21 نوفمبر 2023.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 مصر ​بوركينا فاسو غينيا بيساو كأس العالم 2026

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