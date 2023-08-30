تنفيذي الشرقية يستعرض موقف تقنين أراضي أملاك الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي إهتماماً بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية او البناء المخالف داخل الحيز العمراني.

المحافظ يرأس اجتماع المجلس التنفيذى:

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ، والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية ، وممثلين عن إدارتي الحماية المدنية والمرور ، وممثل مكتب المستشار العسكري ، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

استعراض موقف أراضى أملاك الدولة :

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف إدارة الأملاك بالديوان العام ، وتمت الإشارة إلى أن المحافظة إنتهت من تحرير 12296 عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن ، ليؤكد المحافظ على سرعة الإنتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وتحصيل باقي الأقساط المستحقة وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة.

كما تطرق الإجتماع إلى استعراض موقف تنفيذ الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ، وتمت الإشارة الي ان المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية انتهت من إزالة 3435 حالة تعدِ ما بين 2091 حالة بناء مخالف علي مساحة 429410 متر و 1344 حالة تعدي علي الأرض الزراعية علي مساحة 2876 فدان ، ليؤكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون وتطبيق القانون علي المخالفين مشيداً بمجهودات الأجهزة الأمنية وتعاونها مع المحافظة خلال تنفيذ الموجه.

موقف منظومة المتغيرات المكانية

كما تم عرض موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 112170 متغير منهم 95530 متغير ولاية المحافظة و2557 متغير خارج ولاية المحافظة وتم الرد على 100367 متغير بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 91.7% ليؤكد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين قائلاً لن نسمح لأحد بمخالفة القانون.

تطرق الاجتماع إلى عرض موقف الإعلانات خلال شهر أغسطس الجاري، وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 1013 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية وترخيص 747 إعلان، طبقا للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف المراكز التكنولوجية والتي تقوم باستقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وبيان صلاحية وتراخيص البناء علي منظومة التراخيص الجديدة وتمت الاشارة الى أن اجمالي عدد الطلبات المقدمة بلغ 533897 طلب وتم انهاء 531527 بنسبة تنفيذ 99.56 % ليؤكد المحافظ على سرعة الانتهاء من ادخال الكم المتراكم (الملفات القديمة الورقية الخاصة بالمواطنين) على المنظومة الجديدة لتعظيم الاستفادة من المراكز التكنولوجية لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

كما تم استعراض موقف التصالح في مخالفات البناء وتمت الإشارة إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 248635 وعدد الطلبات التي تم إدراجها طبقا للنموذج 6 بلغت 17888 والطلبات المستوفاة نموذج 7 اللجنة الفنية بلغت 300 وعدد الطلبات المنتهية بلغت وطلبات التصالح المعتمدة من المحافظ نموذج (10) بلغت 17430 طلبا.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، موجهاً مدير إدارة صندوق الخدمات بسرعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.