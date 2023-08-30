مصرع شخص صعقته الكهرباء.. وأخر سقط من علو بالقاهرة

لقي شخص مصرعه بعدما صعقته الكهرباء بإحدى غرف التحكم بطريق الاتوستراد قبل مدخل شق الثعبان بالقاهرة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لمتوفى بغرفة تحكم كهربائي بطريق الاتوستراد قبل مدخل شق الثعبان، وعلى الفور الفور الأجهزة الأمنية وتبين وفاة شخص بصعق كهربائي، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة الواقعة الإجراءات اللازمة حيالها.

وفاة عامل سقط من الطابق الثاني بموقع تحت الإنشاء بالقاهرة الجديدة

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثاني بموقع تحت الإنشاء بمنطقة القاهرة الجديدة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لمتوفى بمشروع تحت الإنشاء بمنطقة القاهرة الجديدة.

وعلى الفور الفور الأجهزة الأمنية وتبين وفاة شخص إثرسقوطه من الطابق الثاني، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة الواقعة الإجراءات اللازمة حيالها.

التحقيق مع متهم بقتل صديقه

وفي سياق آخر، تباشر نيابة مدينة نصر التحقيق مع متهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهم.

وكانت نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعدى على آخر وإحداث إصابته التى أودت بحياته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مصاب بجروح طعنية إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال وبسؤال المصاب اتهم شخص آخر "يحمل ذات الجنسية" بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات مالية بينهما، نتج عن ذلك إصابته، وفى وقت لاحق تبلغ من المستشفى بوفاة المصاب متأثراً بإصابته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.