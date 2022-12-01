جهاز 15 مايو يكشف عن خطة تطوير ورفع كفاءة طريق الاتوستراد (صور)

ثمن المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو سرعة الاستجابة لطلبات النواب وعلي رأسها الطلب المقدم من اللواء عبد النعيم حامد، عضو مجلس النواب وفي ظل التوجيهات الرئاسية برفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية حيث أدرجت محافظة القاهرة والهيئة العامة للطرق ملف رفع كفاءة طريق الاتوستراد كمحور تنمية رئيسي.

قال خلف الله إنه عقد اجتماعا صباح اليوم حضره النائب عبدالنعيم حامد مع ممثل الهيئة الوطنيه للطرق لجهاز مدينة 15 مايو حيث تم استعراض الملف بالكامل في حضور محمد خلف الله رئيس الجهاز ومحمد الكرداني نائب رئيس الجهاز والمهندس حميد فهمي مدير ادارة الطرق ومحمد حسين مدير مركز المعلومات المهندس ربيع حمدون رئيس مجلس أمناء المدينة، ووكيله المهندس أشرف حربي.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينه 15 مايو أن المناقشات أسفرت بعد تفقد الموقع ومسار التطوير الذي يبدأ كمرحله اولي من المدخل الشمالي لمدينة ١٥ مايو حتي مدخل المعصره في الاتجاه الموازي للمدينة علي الاتفاق علي مراحل لاستكمال المجهودات التي يقوم بها جهاز 15 مايو، برئاسة المهندس محمد خلف الله وإعلان تحول المدينة لمنطقة جاذبة كنواة لتحول منطقة جنوب القاهره، ياتي هذا مع استمرارًا لتحسن محور التنمية والمظهر الجمالي للمدينه وخصوصا المداخل الرئيسية.

ونوه رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو بتنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة و المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن و المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ تطوير اصلاح الملاحظات الواردة باعمال الطرق القومية وكذا ايضا مشروعات الاسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها وتوفير الخدمات السكان من خدمات ومحلات وصيدليات ومدارس ومخبز وذلك وفقا لخطة الدولة لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين والمقيمين بالمدينة.