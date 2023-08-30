الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تسرب غاز دون إصابات في أطفيح.. وحريق شقة وسيارة بالجيزة

إطفاء حريق
إطفاء حريق

سيطر رجال الحماية المدنية بالتنسيق مع مسؤولي طوارئ الغاز على تسرب غاز نتيجة كسر ماسورة غاز بقرية البرمبل في أطفيح و تحرر المحضر اللازم، و أخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

كسر ماسورة غاز بأطفيح في الجيزة

البداية بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد كسر ماسورة غاز بقرية البرمبل في أطفيح، انتقل رجال الحماية المدنية، و مسؤلوا طوارئ الغاز إلى مكان البلاغ،  و تم إصلاح الكسر والسيطرة على التسريب دون إصابات، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم و أخطرت النيابة للتحقيق.

الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريقين منفصلين نشبا فى شقة وسيارة

نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع زكى أبو السعود بمنطقة العجوزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية و تمت السيطرة عليه.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى العجوزة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده و تمت السيطرة عليه.

واشتعل حريق بسيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري ببولاق الدكرور، و تمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران و إخمادها دون إصابات، و تم إزالة آثار الواقعة، و تولت النيابة المختصة التحقيق.

تفاصيل البلاغ للحماية المدنية

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بسيارة أعلى دائري القوس الغربي في بولاق الدكرور، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان البلاغ ، و سيطر رجال الحماية المدنية على النيران و إخمادها، وتبين أن الحريق اشتعل بسيارة ملاكي، مما أسفر عن تفحمها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، و تحرر المحضر اللازم، و أخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

رجال الحماية المدنية تسرب غاز النيابة المختصة غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة شقة سكنية فى العجوزة

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