خبيرة اقتصادية: التغيرات التكنولوجية حول العالم غيرت خريطة العمل

قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن الشباب يتوجهون إلى سوق العمل بقوة، وشددت على أن التغيرات التكنولوجية حول العالم غيرت خريطة العمل جملةً وتفصيلًا، ولا يمكن الاستغناء عن القوة البشرية مطلقًا.

وأضافت رمسيس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك العديد من الجامعات التي تفتح تخصصات جديدة، ومدارس تكنولوجية تهتم بالتعليم التكنولوجي من بعد المرحلة الإعدادية.

خبيرة اقتصادية: الجامعات تفتح تخصصات جديدة ومدارس تهتم بالتعليم التكنولوجي

وأوضحت أن على الشباب القيام بالتخطيط الجيد لسوق العمل ومحاولة تسهيل أخذ القرار في التقارير الاقتصادية على قدر الإمكان وأخذ تدريبات عن سوق العمل للمساعدة بعد التخرج.

وأشارت إلى أن هذه التغيرت لا تعني أن يتم الاستغناء عن البشر لأنها هي المطورة للتكنولوجيا من الأساس.