الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع تطوير ورفع كفاءة شارع "رأفت جبر" بحي الضواحي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سير ونسب تنفيذ الأعمال في تطوير ورصف ورفع كفاءة شارع "رأفت جبر" بمنطقة القابوطي بحي الضواحي، وذلك ضمن الخطة الموسعة لتطوير منظومة الطرق.

ويجرى تطوير ورفع كفاءة ورصف وإضاءة شارع "رأفت جبر" بداية من طريق مصطفى كامل حتى مطلع كوبري الشاحنات القديم بمنطقة القابوطى، تحت إشراف جهاز التعمير "منطقة تعمير بورسعيد".

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام، وهالة أبو العز، رئيس حي الضواحي، والمهندسة هويدا شميس، رئيس منطقة تعمير بورسعيد، وعدد من المقاولين والجهات التنفيذية المختصة.

رصف الطرق

وأوضح محافظ بورسعيد، أن أعمال تطوير الطريق تشمل رصف الطريق بالكامل بداية من طريق مصطفى كامل حتى مطلع كوبري الشاحنات القديم بمنطقة القابوطى، ورفع كفاءة أعمدة الإضاءة، وعمل بالوعات لتصريف مياه الأمطار، ووضع مسطحات خضراء على جانبي الشارع، وذلك بالتزامن مع خطة تطوير موسعة يشهدها حي الضواحي للمرة الأولى من نوعها في منظومة الطرق.

ووجّه محافظ بورسعيد، بتكثيف معدلات العمل، والتنسيق بين الجهات المختصة لسرعة نهو تطوير الشارع في أقرب وقت، موضحًا أن بورسعيد شهدت خطة موسعة لتطوير الطرق لم تحدث منذ سنوات، لافتًا إلى أن مشروعات رفع كفاءة الطرق والميادين ببورسعيد تسير بالتوازي مع إنشاء مشروعات قومية في كل المجالات، بما يحدث طفرة في مجمل الخدمات المقدمة بالمحافظة.

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تطوير 10 طرق رصف شوارع محورية - شارع بورسعيد محافظ بورسعيد

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