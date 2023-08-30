برلمانى: زيارة البرهان تؤكد محورية الدور المصرى فى إنهاء أزمة السودان

أكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أهمية زيارةرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان لمصر، لافتًا إلى أن الزيارة تأتي في وقت شديد الحساسية، كما أنها تكشف عن الحجم الذي تقدمه الدولة المصرية للسودان الشقيق.

الدور التاريخي لمصر تجاه دولة السودان

وأضاف النائب عمرو القطامي، في بيان له، أن زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر تؤكد على الدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به الدولة المصرية تجاه دولة السودان الشقيقة من أجل عودة الأمن والاستقرار وإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب السوداني.

وحدة وسلامة السودان

وتابع عضو مجلس النواب: منذ اليوم لاندلاع الحرب بالسودان ومصر تقف بجانب الشعب الشقيق، حيث استقبلت الآلاف وقدمت لهم كل أوجه الدعم والرعاية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على وحدة وسلامة السودان.

دور محوري لإنهاء الأزمة السودانية

وأوضح النائب عمرو القطامي أن مصر والسودان تربطهما علاقات تاريخية واستراتيجية، ومصر لعبت دورًا محوريًا لإنهاء الأزمة السودانية، مؤكدا على أهمية أن تجمع كل الأطراف والقوى السياسية بالسودان على مائدة واحدة للحوار وتغليب المصلحة العليا للبلاد من أجل إنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب السوداني.

وكان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قد أعرب عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، مشيدًا بالمساندة المصرية الصادقة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، خاصةً من خلال حُسن استقبال المواطنين السودانيين مصر، ومعربًا في هذا الإطار عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الإفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء بين الرئيس السيسى والفريق أول ركن البرهان قد شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظًا على سلامة وأمن السودان الشقيق، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب السوداني الشقيق وتطلعاته نحو المستقبل، تطورات مسار دول جوار السودان، حيث رحب رئيس مجلس السيادة السوداني بهذا المسار الذي انعقدت قمته الأولى مؤخرًا في مصر، ومناقشة سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني الشقيق، لاسيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام.