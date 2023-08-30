هيئة تعليم الكبار تحتفل باليوم العالمى لمحو الأمية غدًا

تنظم الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، غدًا الخميس، احتفالية اليوم العالمي لمحو الأمية، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تأتي تلك الاحتفالية استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطرق كل الأبواب المتاحة من أجل القضاء على الأمية.

وتعقد احتفالية اليوم العالمي لمحو الأمية لعام 2023 بعنوان: "تعليم القراءة والكتابة كمدخل لبناء المجتمعات السلمية".

ويُعد تعليم الكبار أحد الأدوات والمفاتيح الرئيسية داخل المجتمع، لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

كما يُعد القضاء على الأمية أو الحد منها بمثابة جواز السفر الوحيد للتحرر من الجهل والفقر والمرض والبطالة وتحقيق التمكين الاقتصادي، والاجتماعي، والصحي والأمني والسياسي.

أكثر من 775 مليون حول العالم يعانون الأمية

أكد رئيس هيئة محو الامية الدكتور محمد ناصف أن اليوم العالمي هذا العام يهدف إلى التوعية بمعاناة أكثر من 775 مليون حول العالم من خطورة الأمية، حيث يمثل ثلثي هذا الرقم من النساء، العمود الفقري للأسرة، والأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، وإن الاهتمام بتعليم المرأة هو الاهتمام بالمجتمع بأسره ولما لا ؟ وقول أمير الشعراء، أحمد شوقي، يُجسد هذا المعنى في قوله "وإذا النساءُ نَشَأْنَ في أُمِّيَّةٍ رَضَعَ الرجالُ جَهَالةً وخُمُولا".

إضافة الى التركيز على دور المعلمين وتغيير ممارسات التدريس في ظل التكنولوجيا التي أصبحت توفر الوقت والجهد والتكاليف وتكسب عملية التعلم المتعة وتجعلها شيقة، وتحديد الاستراتيجيات المستقبلية والحديثة للحد من هذه المشكلة، وتبادل الخبرات والتجارب العالمية والممارسات الناجحة، وتسليط الضوء على مهارات القراءة والكتابة وتشجيع الدارسين الكبار على تطويرها، بعد أن تم إغلاق الكثير من فصول الدراسة حول العالم في أثناء جائحة كورونا والتي سوف يكون لها تداعيات مستقبلية على تزايد معدلات الأمية، وحث منظمات المجتمع المدني على التبرع بالمال والجهد لمحاربة الأمية؛ فالجهود الحكومية مهما أوتيت من قوة لا يمكن أن تصفق منفردة.

فضلاً عن استضافة مراكز الفكر ومنتديات الحوار لوضع الاستراتيجيات وتنفيذ أفضل السياسات لقضية محو الأمية لرفع الوعي بأهمية القضية، والتأكيد على حث الشباب على التطوع في محاربة الأمية، باعتبارها من أهم المشكلات الاجتماعية التي ينعكس تأثيراتها السلبية على التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

فائدة القضاء على الأمية

وقال ناصف، إن القضاء على الأمية سوف يُساهم في تحقيق العديد من المكاسب التي تساهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة وأكثر سلمية، حيث تتمثل هذه المكاسب في تحقيق التماسك الاجتماعي، داخل المجتمع، وتعزيز مفاهيم الولاء والانتماء، وفهم الجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية للمجتمع الذين يعيشون فيه مما يمكنهم من قبول التنوع والقبول بالآخر.

وأكد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، الى تمكين الدارسين الكبار من الوصول إلى المعلومات، وهذا سوف يساعد في الحد من انتشار الإشاعات والمعلومات الخاطئة والأخبار المزيفة التي قد تحدث الارتباك والصراعات داخل المجتمع الواحد، مساعدة الدارسين الكبار في حل الصراعات، والتي قد تنشب بيهم بطرائق سليمة، فالأشخاص الذين يجيدون القراءة والكتابة والحساب يستطيعون التعبير عن أفكارهم ومخاوفهم بصورة فعالة وصولاً إلى أرضية مشتركة وحلول وسط.

وتابع، أضافة لذلك تعزيز المساواة بين الجنسين، وتحقيق التمكين للمرأة ؛ فعندما تتعلم المرأة القراءة والكتابة يجعلها ذلك قادرة على المشاركة في عمليات صنع القرار، والحصول على فرصتها الحقيقية في التعليم والعمل والمساهمة في تنمية أسرتها ومجتمعها مما يساهم ذلك في بناء مجتمعات أكثر سلمية، لافتا الى أن الوقاية من التطرف فتعليم القراءة والكتابة والحساب، يُعد من أهم الأدوات والوسائل لمكافحة التطرف والراديكالية داخل المجتمع، لأنه يُمكن الأفراد داخل المجتمع من القيام بعمليات التحليل النقدي للأيديولوجيات ومن ثم سوف يصبحون أقل عرضة للخطابات المتطرفة التي تدعو إلى العنف وتحد من السلمية بين شرائح المجتمع الواحد، وتعزيز المواطنة النشطة فالقضاء على الأمية سوف يمكن الأفراد داخل المجتمع من فهم حقوقهم ومسؤولياتهم كمواطنين يشاركون في الأنشطة المدنية التي تنبذ العنف وتعزز العمليات الديمقراطية التي تعزز السلام داخل المجتمع، والحد من الفقر، وتعزيز التنمية الاقتصادية داخل المجتمع، حيث تزداد فرص الذين تعلموا في العمل وبالتالي تحسين مستواهم الاقتصادي؛ من يُساهم في تحقيق الاستقرار المادي لهم ولأسرهم وللمجتمع بأسره، تعزيز الجوانب الصحية والرفاهية، لمن تحرر من الأمية، حيث يستطيعون قراءة المعلومات الصحية والنشرات الدوائية وفهمها واتباع الإرشادات الصحية المناسبة بالصورة التي تحقق لهم الرفاهية والطمأنينة، مما يُساهم في بناء مجتمعات أكثر صحة ومرونة، وأن تحقيق الهدوء والاستقرار والتعاون التام والمطلق بين أفراد المجتمع بكل مكوناته.

وأضاف، أن القضاء على الأمية يُساهم في تلاشي الصراعات والتوترات العنيفة بين شرائح المجتمع؛ حيث تحل السلمية محل العنف، ويحل التفاوض محل النزاعات، وتزيد قدرات المجتمع على تقدير وتعظيم روح الحوار واحترام الحقوق والحريات والتنوع مما يُساهم في تعزيز التعليم ورفع الوعي بالقيم الإنسانية والاجتماعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة بين جميع الأفراد داخل المجتمع ،مما يقلل من التوترات الاجتماعية، واحترام التنوع الثقافي والديني وتعزيز التعايش السلمي بين مختلف المجموعات داخل المجتمع.

واختتم قائلا: "أن تقدير قيمة التعليم ورفع الوعي لدى الدارسين ومساعدتهم في فهم أفضل للقضايا المحلية والإقليمية والدولية، وحثهم على المشاركة المجتمعية الفعالة والإيجابية للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتعزيز روح التعاون بين الأفراد داخل المجتمع الواحد".