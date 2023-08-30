قرار بإبعاد 4 أوزباكستانيين وسورى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1428 لسنة 2023، الخاص بإبعاد 4 أوزباكستانيين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون 89 لسنة 1960 في شأن دخول الأجانب جمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية بتاريخ 5\8\2023.

تفاصيل قرار وزير الداخلية

ونصت المادة الأولى من القرار على: يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من:

1- SUHKRULLO ILKHOMOVICH SOBIROV

أوزباكستاني الجنسية- مواليد 1/8/1987.

2- KHUSSAN ALI ROZIK ALAIEVICH SIDDIKOV

أوزباكستاني الجنسية- مواليد 5/9/1987

3- ROZIKKHUJA SADIKHUJA AEVICH MAKHMUDOV

أوزباكستاني الجنسية- مواليد 31/8/1990

4-NUR ALI ROZIK ALIEVICH SIDDIKOV

أوزباكستاني الجنسية- مواليد 25/7/1982

المادة الثانية: على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

كما نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 1427 لسنة 2023 والخاص بدخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها، والخاص بإبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

تفاصيل القرار

يأتي القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية بتاريخ 5\8\2023.

ونصت المادة الأولى من القرار على: يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو: عبد السلام سعيد الشخ ذكوري، سوري الجنسية- مواليد 1-8-1980.

المادة الثانية: على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.