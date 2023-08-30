بحضور حجازى وبيبرس والقباج.. مبادرة "دوى" لتمكين الطفل فى مرسى مطروح

شهدت مدينة العلمين الجديدة احتفالية المبادرة الوطنية "دوي" لتمكين الطفل المصري، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، والتي نفذت بالتعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومجلس القبائل والأسرة المصرية، ووزارة التربية والتعليم، وأشوكا الوطن العربي التي شاركت بتنفيذ برنامج صناع التغيير الاجتماعي من خلال تدريب الطلبة والمدرسين وأولياء الأمور.

صناع التغيير الاجتماعي

وقالت الدكتورة إيمان ببيرس، المديرة الإقليمية لمنظمة أشوكا الوطن العربي، إنه كان لنا الشرف في أن نكون أحد الشركاء والمنفذين في مبادرة تمكين الطفل المصري "دوي" في المرحلة الأولى، والتي شملت محافظات "الجيزة، سوهاج، الإسكندرية، العريش"، وكذلك المرحلة الثانية والتي بدأت في محافظة مرسى مطروح بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ومجلس القبائل والأسرة المصرية، من خلال تدريب الأطفال والمعلمين على برنامج صناع التغيير الاجتماعي ومهاراته، وكيفية القيام بعمل مبادرات مجتمعية، هذا البرنامج الذي تنفذه أشوكا في أكثر من 97 دولة حول العالم، مضيفة أنه يتم تدريب الأطفال على مهارات صناعة التغيير الاجتماعي وكيفية عمل مبادرات مجتمعية والوصول إلى مشاكل مجتمعاتهم وإيجاد حلول لها مناسبة لبيئتهم.

تمكين الفتيات والأولاد

وخلال الاحتفالية، أشاد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في كلمته، بالشراكة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومجلس القبائل والعائلات المصرية، وتلاحم مبادرتي "وطن واحد" و"دوي".تمكين الفتيات والأولاد.

وتابع أنه في إطار المبادرة تم تنفيذ ورش عمل تدريبية لمدرسي الأنشطة الصيفية والأخصائيين الاجتماعيين بالوزارة، بهدف ترسيخ المعرفة والمهارات حول المشاكل السلوكية وكيفية تناولها وتعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال، مؤكدًا أن الشراكة ستمتد لتشمل كافة المحافظات، حيث سيتولى المجلس القومي للطفولة والأمومة العمل على خلق كفاءات وتدريب مدربين للاستعانة بهم على مستوى كافة مدارس الوزارة، ليمتد أثر هذه الشراكة على كل أطفال مصر، في كل المراكز والقرى والنجوع.

كما أعربت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث المهم للمضي في مسار التنمية العادلة والمستدامة، حيث يلتقي فيه كافة الشركاء من المختصين والمهتمين بحقوق الطفل لإقرار مبادئ الحقوق للإنسان وللمجتمع وللبيئة، وكفالة حقوق الأطفال، ومناصرة تمكين الفتيات والنساء.

مبادرة الطفل في مصر

من جهتها، أوضحت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال كلمتها، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتبنى مبادرة الطفل في مصر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الشريكة، والتي تستهدف 40 مليون طفل دون سن الثامنة عشرة، يعيشون في مصر، و25 مليون منهم في المراحل الدراسية المختلفة والتي شملت محافظات مرسى مطروح والعريش والجيزة والإسكندرية وسوهاج، حيث نجحت على مدار الثلاثة أشهر الماضية في التفاعل من خلال المعسكرات المدرسية الصيفية مع 860 من الآباء والمدرسين والأطفال، فضلاً عن تدريب 30 مدرساً وتنظيم دورات تدريبة عن التربية الإيجابية للآباء.

حضر الاحتفالية كل من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفار- وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة، ودكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة نيفين عثمان، الأمينة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وجيرمي هوبكينز- ممثل منظمة اليونسيف في مصر، والدكتورة جاكلين عازر، نائبة محافظ الإسكندرية، والشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، والدكتورة إيمان بيبرس، المديرة الاقليمية لمنظمة أشوكا الوطن العربي إحدى الجمعيات التي شاركت في تنفيذ مبادرة تمكين الطفل المصري.